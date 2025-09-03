El Gobierno cruzó con vehemencia a Axel Kicillof: lo acusan de no garantizar la seguridad de Javier Milei

En la previa al cierre de campaña de Milei en Moreno, dirigentes nacionales cargaron contra Axel Kicillof y lo responsabilizaron por la seguridad presidencial.

Las advertencias del Gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la falta de condiciones de seguridad para el cierre de campaña de este miércoles de La Libertad Avanza en Moreno generaron una fuerte reacción entre funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo. Varios de ellos cuestionaron duramente a Axel Kicillof y lo acusaron de no garantizar la protección de Javier Milei.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, fue uno de los primeros en manifestarse: “Kirchnerismo en estado puro. Quieren apropiarse de territorios y resolver por la fuerza a qué lugar puede ir o no el presidente de la Nación. Este 7 de septiembre tenemos que llenar las urnas y decir fuerte y claro KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”, escribió en su cuenta de X.

Guillermo Montenegro Cuenta de X @gmontenegreo_ok

El coro libertario contra Axel Kicillof En la misma línea, el diputado nacional Cristian Ritondo cargó contra el gobernador: “Mañana @Kicillofok no va a garantizar la seguridad del Presidente como nunca garantizó la seguridad de ningún bonaerense. Este domingo gritemos bien fuerte: INÚTILES NUNCA MÁS”.

Por su parte, el dirigente de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, fue todavía más crítico y comparó a Kicillof con un régimen autoritario: “El pichón de Stalin @Kicillofok renuncia públicamente a brindarnos seguridad a todos los bonaerenses con una convocatoria abierta a dejar zona liberada para ¿provocar un atentado a la máxima investidura de la República? Llamamos a toda la ciudadanía de bien a estar en estado de alerta. Más que nunca kirchnerismo NUNCA MÁS! VLLC! @JMilei”.