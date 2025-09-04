Elecciones en la provincia Buenos Aires: qué se vota en cada sección electoral

En la antesala de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el 7 de septiembre se realizarán los comicios en la provincia de Buenos Aires , un territorio clave en la disputa entre La Libertad Avanza y el peronismo. Qué se vota en cada uno de los 135 distritos.

Este domingo, más de 14 millones de habitantes tendrán la obligación de elegir a sus representantes legislativos de la provincia que conduce el gobernador Axel Kicillof. Además, tendrán la oportunidad de votar también a los integrantes de sus respectivos Concejos Deliberantes.

Qué se vota en cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

A partir de estas elecciones, se renovará la mitad de la Legislatura provincial. Es decir que se elegirán 46 nuevos diputados y 23 senadores bonaerenses.

A contramano de las elecciones nacionales, en esta oportunidad los bonaerenses no utilizarán la Boleta Única de Papel, sino que mantendrán el tradicional método de votación mediante la boleta sábana .

Sección por sección: qué se elige en la provincia Buenos Aires

La composición de los legisladores responde a la cantidad de habitantes por distrito, aunque cada sección electoral tiene un mínimo de representantes. Es así que en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección se votan senadores provinciales, pero la cantidad varía según la proporción poblacional.

La Primera, compuesta por 24 municipios, elegirá a 8 integrantes de la Cámara Alta; la Cuarta, de 19 municipios, 7 senadores; la Quinta, con 27 distritos, 5 senadores, y la Séptima, que representa 8 municipios, 3 bancas.

Por otra parte, la Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección eligen diputados provinciales. La Segunda, integrada por 15 municipios, renovará 11 bancas; la Tercera, de 19, votará 18 diputados; la Sexta; con 27 distritos, 11 diputados. Por último, la Octava, integrada por un solo municipio, renueva 6 diputados.