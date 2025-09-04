Elecciones en la provincia Buenos Aires: qué se vota en cada sección electoral
El 7 de septiembre, más de 14 millones de bonaerenses elegirán senadores, diputados y concejales en una jornada clave previa a los comicios nacionales.
En la antesala de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el 7 de septiembre se realizarán los comicios en la provincia de Buenos Aires, un territorio clave en la disputa entre La Libertad Avanza y el peronismo. Qué se vota en cada uno de los 135 distritos.
Este domingo, más de 14 millones de habitantes tendrán la obligación de elegir a sus representantes legislativos de la provincia que conduce el gobernador Axel Kicillof. Además, tendrán la oportunidad de votar también a los integrantes de sus respectivos Concejos Deliberantes.
A partir de estas elecciones, se renovará la mitad de la Legislatura provincial. Es decir que se elegirán 46 nuevos diputados y 23 senadores bonaerenses.
A contramano de las elecciones nacionales, en esta oportunidad los bonaerenses no utilizarán la Boleta Única de Papel, sino que mantendrán el tradicional método de votación mediante la boleta sábana.
Sección por sección: qué se elige en la provincia Buenos Aires
La composición de los legisladores responde a la cantidad de habitantes por distrito, aunque cada sección electoral tiene un mínimo de representantes. Es así que en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección se votan senadores provinciales, pero la cantidad varía según la proporción poblacional.
La Primera, compuesta por 24 municipios, elegirá a 8 integrantes de la Cámara Alta; la Cuarta, de 19 municipios, 7 senadores; la Quinta, con 27 distritos, 5 senadores, y la Séptima, que representa 8 municipios, 3 bancas.
Por otra parte, la Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección eligen diputados provinciales. La Segunda, integrada por 15 municipios, renovará 11 bancas; la Tercera, de 19, votará 18 diputados; la Sexta; con 27 distritos, 11 diputados. Por último, la Octava, integrada por un solo municipio, renueva 6 diputados.