Elecciones en la provincia de Buenos Aires: ¿cómo influye a los dirigentes de Mendoza?

El gobernador de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, decidió anticipar las elecciones legislativas provinciales en las que las 8 secciones que componen la Provincia, escogen la mitad de la Legislatura, más de 1.000 concejales y 400 consejeros escolares (que son parte de la Dirección de Escuelas).

La elección está polarizada entre Fuerza Patria que es el peronismo básicamente y la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. El presidente Javier Milei, sostuvo en el acto de cierre de campaña de LLA este miércoles 3 de septiembre que habrá un "empate técnico", un eufemismo que anticipa la derrota que sufrirá La Libertad Avanza este domingo.

El peronismo mendocino mira con expectativas el posible triunfo del domingo. Aunque no se trasladará automáticamente al resto del país, lo lee como un mensaje para el gobierno nacional que es muy claro.

En diálogo con MDZ, el armador de ese espacio político, Carlos Ciurca, analizó: "Son tan fuertes las sospechas de corrupción con el Gobierno de Milei, que hoy les resulta imposible seguir generando esperanza o pedir más paciencia. Y cuando se va terminando la paciencia popular, el voto es el mensaje. En provincia de Buenos Aires el próximo domingo será el día del mensaje contra un Milei que no supo, no pudo o no quiso conducir a su entorno político para evitar que mancharan la bandera de su supuesta honestidad, le pasaron motosierra a su bandera".

Lo que dice Ciurca lo leen ya las encuestas previas. La mayoría de los consultados conoce las denuncias por supuesto pago de sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad en la que de acuerdo a la acusación que incluye audios estaría involucrada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Para el peronismo el "mensaje" el 26 de octubre también se verá. En el caso de Mendoza, creen que se puede llegar a polarizar entre el Frente La Libertad Avanza (que integra La Libertad Avanza y Cambia Mendoza) con el PJ, algo que no veían tan claro hasta el resultado en la Provincia de Buenos Aires.

Pero también hay un tema interno dentro del PJ: ganará el peronismo unido, decisión que también se tomó en Mendoza, pese al tiempo que se tardó en conformar las listas de unidad, con Emir Félix presidente y principal candidato a diputado nacional a la cabeza.

El oficialismo mendocino y su socio La Libertad Avanza

La alianza que hizo La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es totalmente diferente a la que hizo en Mendoza. La Libertad Avanza se unió al PRO, que en el caso de Mendoza, va con Provincias Unidas, la opción que integran gobernadores como Martín Llaryora de Córdoba o Maximiliano Pullaro de Santa Fe.

En cambio, la UCR, pertenece en territorio bonaerense a una alianza, también de la "ancha avenida del medio", junto a la Coalición Cívica, el Gen de Margarita Stolbizer y algunos intendentes bonaerenses. Si pierde La Libertad Avanza, será el segundo domingo consecutivo que sufre una derrota. La anterior fue en Corrientes, donde el gobernador Alfredo Cornejo viajó a festejar el triunfo del radical Juan Pablo Valdés- hermano y sucesor del gobernador Gustavo Valdés-, que enfrentó al partido del Gobierno nacional que quedó cuarto.

El PRO en tanto, que intentó ir con la Libertad Avanza en Mendoza pero no lo logró, tampoco podrá festejar este domingo si pierde la legislativa de Buenos Aires.

Las elecciones de Buenos Aires

A partir de estas elecciones, se renovará la mitad de la Legislatura provincial. Es decir que se elegirán 46 nuevos diputados y 23 senadores bonaerenses, según la sección electoral a la que pertenecen.

A contramano de las elecciones nacionales, en esta oportunidad los bonaerenses no utilizarán la Boleta Única de Papel, sino que mantendrán el tradicional método de votación mediante la boleta sábana.

Más de 14 millones de habitantes tendrán la obligación de elegir a sus representantes legislativos de la provincia que conduce el gobernador Axel Kicillof.