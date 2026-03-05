Jubilación con 10 años de aportes: quiénes pueden acceder y cuánto se cobra

Existe una opción para jubilarse sin llegar a los 30 años de aportes . El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) contempla la jubilación por edad avanzada, un régimen que permite acceder al beneficio con solo 10 años de servicios con aportes, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Este esquema está pensado para quienes no alcanzan los requisitos de la jubilación ordinaria, pero sí reúnen una trayectoria mínima dentro del sistema previsional bonaerense.

Para acceder a la jubilación por edad avanzada se deben cumplir tres condiciones fundamentales:

El Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) permite tramitar la jubilación con solo 10 años de aporte.

El requisito de actividad reciente es clave. No basta con haber sumado aportes a lo largo de la carrera si no hubo desempeño efectivo dentro de ese período inmediato anterior al retiro.

El haber inicial equivale al 50% de la jubilación ordinaria. A partir de allí, el monto aumenta un 2% por cada año adicional de aportes que supere los 10 exigidos, con un tope del 100%.

El cálculo se realiza tomando como referencia el mejor cargo desempeñado durante la carrera, siempre que haya sido ejercido por 36 meses consecutivos o 60 alternados con aportes. Si no se alcanza ese mínimo, se promedian cargos anteriores hasta completar el período requerido.

¿Se pueden sumar aportes de otras cajas?

El IPS admite computar servicios realizados en otras cajas previsionales, incluida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), siempre que la mayor parte del historial corresponda a la provincia de Buenos Aires.

En esos casos, el interesado deberá gestionar previamente un Reconocimiento de Servicios en la caja de origen antes de incorporarlo al expediente ante el IPS.

Cómo iniciar el trámite

El trámite puede comenzar:

De forma presencial, solicitando turno en el sitio web oficial.

A través de la modalidad de autogestión digital.

Mediante jubilación ejecutiva, exclusiva para agentes cesados de la Administración Pública bajo entorno SIAE.

Documentación requerida

Para realizar el trámite, es necesario presentar la siguiente documentación:

CUIL o CUIT

Certificación de servicios

Constancia del mejor cargo desempeñado

Expediente de Reconocimiento de Servicios (en caso de tener aportes en otras cajas)

Además, en el caso de docentes, también se exige certificación emitida por la institución donde prestaron funciones.

Quiénes no pueden acceder

No pueden solicitar este beneficio quienes ya perciban otra jubilación, pensión o retiro, ya sea nacional, provincial o municipal.

La jubilación por edad avanzada del IPS está dirigida a personas que aún no cuentan con ninguna prestación previsional activa y necesitan una alternativa para acceder al retiro con menos años de aportes.