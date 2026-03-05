Jubilados: quiénes pueden dejar de pagar el ABL y cómo pedir la exención
El Gobierno de la Ciudad actualizó los requisitos para que jubilados accedan a la exención total del ABL. Qué condiciones deben cumplir y cómo hacer el trámite.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) actualizó los requisitos para que jubilados y pensionados accedan a la exención del ABL en la Ciudad de Buenos Aires. Con la reforma incorporada al Código Fiscal y a la Ley Tarifaria, el beneficio pasó a ser del 100% del impuesto, siempre que se cumplan las condiciones vigentes.
El cambio elimina el esquema anterior de exenciones parciales y establece una quita total del Impuesto Inmobiliario/ABL para quienes encuadren dentro de los parámetros definidos por la normativa porteña.
Te Podría Interesar
Exención de ABL para jubilados y pensionados: quiénes pueden acceder
Para dejar de pagar el ABL, el solicitante debe:
- Ser propietario, condómino, usufructuario o titular del derecho de uso de un único inmueble.
- Destinar la propiedad a vivienda propia y habitarla efectivamente.
- No ser titular de otros inmuebles, urbanos o rurales, en ninguna parte del país.
El beneficio también puede ser solicitado por inquilinos que tengan a su cargo el pago del impuesto, siempre que acrediten esa condición en el contrato de locación.
Límites de ingresos y valuación del inmueble
La normativa fija dos topes clave para acceder a la exención del 100% del ABL:
- El haber mensual no debe superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas a diciembre de 2025 ($1.363.518,36).
- La Valuación Fiscal Homogénea (VFH) del inmueble no puede exceder los $48.450.000.
- Ambos requisitos deben cumplirse en forma simultánea para que la solicitud sea aprobada.
Cómo pedir la exención del ABL: trámite online o presencial
La gestión puede realizarse a través del sitio oficial de AGIP o en forma presencial en las Sedes Comunales de la Ciudad.
Antes de iniciar el trámite, es importante contar con:
- DNI del beneficiario.
- Último recibo jubilatorio o de pensión.
- Título de propiedad.
- Contrato de alquiler vigente (si el solicitante es inquilino y paga el ABL).
- Escritura con usufructo, si corresponde.
- Último comprobante de pago del impuesto.
Paso a paso online
- Ingresar al sitio web de AGIP.
- Buscar el trámite “Inmobiliario / ABL - Solicitud de Exención Jubilados y Pensionados”.
- Completar el formulario con los datos requeridos.
- Adjuntar la documentación respaldatoria.
- Enviar la solicitud y esperar la confirmación oficial.
Trámite presencial
- Solicitar turno previo desde la web del Gobierno de la Ciudad.
- Presentarse el día asignado con la documentación completa.
- Finalizar la gestión en la sede correspondiente.
Con estas modificaciones, la Ciudad busca ampliar el alcance del beneficio y facilitar que más jubilados y pensionados puedan acceder a la exención total del ABL, siempre que cumplan los requisitos establecidos.