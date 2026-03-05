Jubilados: quiénes pueden dejar de pagar el ABL y cómo pedir la exención

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) actualizó los requisitos para que jubilados y pensionados accedan a la exención del ABL en la Ciudad de Buenos Aires. Con la reforma incorporada al Código Fiscal y a la Ley Tarifaria, el beneficio pasó a ser del 100% del impuesto, siempre que se cumplan las condiciones vigentes.

El cambio elimina el esquema anterior de exenciones parciales y establece una quita total del Impuesto Inmobiliario/ABL para quienes encuadren dentro de los parámetros definidos por la normativa porteña.

Para dejar de pagar el ABL, el solicitante debe:

El beneficio también puede ser solicitado por inquilinos que tengan a su cargo el pago del impuesto, siempre que acrediten esa condición en el contrato de locación.

La normativa fija dos topes clave para acceder a la exención del 100% del ABL:

El haber mensual no debe superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas a diciembre de 2025 ($1.363.518,36).

La Valuación Fiscal Homogénea (VFH) del inmueble no puede exceder los $48.450.000.

Ambos requisitos deben cumplirse en forma simultánea para que la solicitud sea aprobada.

Cómo pedir la exención del ABL: trámite online o presencial

La gestión puede realizarse a través del sitio oficial de AGIP o en forma presencial en las Sedes Comunales de la Ciudad.

Antes de iniciar el trámite, es importante contar con:

DNI del beneficiario.

Último recibo jubilatorio o de pensión.

Título de propiedad.

Contrato de alquiler vigente (si el solicitante es inquilino y paga el ABL).

Escritura con usufructo, si corresponde.

Último comprobante de pago del impuesto.

Paso a paso online

Ingresar al sitio web de AGIP.

Buscar el trámite “Inmobiliario / ABL - Solicitud de Exención Jubilados y Pensionados”.

Completar el formulario con los datos requeridos.

Adjuntar la documentación respaldatoria.

Enviar la solicitud y esperar la confirmación oficial.

Trámite presencial

Solicitar turno previo desde la web del Gobierno de la Ciudad.

Presentarse el día asignado con la documentación completa.

Finalizar la gestión en la sede correspondiente.

Con estas modificaciones, la Ciudad busca ampliar el alcance del beneficio y facilitar que más jubilados y pensionados puedan acceder a la exención total del ABL, siempre que cumplan los requisitos establecidos.