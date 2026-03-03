PAMI 2026: los cinco beneficios gratuitos que pueden aliviar el bolsillo de los jubilados

En un contexto donde cada gasto cuenta, el Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) sostiene durante 2026 un conjunto de prestaciones gratuitas orientadas a jubilados y pensionados. La iniciativa apunta a cubrir necesidades frecuentes relacionadas con el cuidado personal, la movilidad y la salud visual, sin que el afiliado deba abonar un peso extra.

El esquema contempla cinco productos esenciales que se gestionan a través de prestadores habilitados. El trámite es sencillo. Puede realizarse en línea o de manera presencial, siempre con turno previo. La documentación requerida depende de cada caso, pero en general se solicita DNI y orden médica cuando corresponde.

Uno de los elementos incluidos es el colchón antiescaras. Está pensado para personas que deben permanecer mucho tiempo en reposo. Su función es reducir el riesgo de lesiones en la piel y mejorar el confort durante la recuperación. Para obtenerlo se requiere una orden médica electrónica. Si el afiliado no dispone de ella, puede presentar receta manual junto con un resumen de historia clínica.

El inodoro portátil también forma parte del listado. Se trata de una solución práctica para quienes tienen dificultades para desplazarse dentro de la vivienda. Disminuye el peligro de caídas y aporta mayor autonomía.

Otro insumo disponible es el trapecio para cama. Este dispositivo permite incorporarse o cambiar de posición sin asistencia constante. Suele indicarse en procesos postoperatorios o tratamientos prolongados.

En materia de salud visual, PAMI cubre anteojos recetados en su totalidad. Incluye tanto el armazón como los cristales, ya sean para visión cercana, lejana o combinada. No existen topes económicos para elegir el modelo.

Finalmente, el programa contempla la provisión mensual de pañales descartables para adultos. La cantidad se determina según el diagnóstico médico y la entrega se renueva cada seis meses.

Cómo iniciar el trámite

La gestión puede realizarla el propio afiliado o un familiar autorizado. Es fundamental que los datos personales estén actualizados para evitar demoras. Las solicitudes se canalizan por tres vías: el portal o la aplicación Mi PAMI, la línea telefónica 138 o las agencias físicas con turno asignado previamente.

Desde la obra social recomiendan revisar la documentación antes de comenzar el proceso. Una orden médica vigente y datos correctos agilizan la aprobación.

Mi PAMI, la herramienta clave

La plataforma digital se consolidó como el principal canal de autogestión. A través de Mi PAMI, los usuarios pueden consultar recetas electrónicas, visualizar órdenes médicas, acceder a la cartilla de prestadores y solicitar turnos. También es posible descargar la credencial digital para presentarla en consultas o farmacias.

Registrarse es simple. Se debe ingresar al sitio web o descargar la aplicación en un celular con sistema Android o iOS. Luego, completar los datos solicitados: DNI, número de trámite, sexo y CUIL. El siguiente paso es crear una contraseña segura y validar el teléfono móvil mediante un código enviado por mensaje de texto.

PAMI recuerda que no solicita información sensible ni cobra cargos adicionales durante la entrega de estos insumos. Ante cualquier duda, aconseja comunicarse exclusivamente por los canales oficiales. De este modo, los jubilados pueden acceder a un respaldo concreto que busca acompañar su bienestar cotidiano sin generar nuevos gastos.