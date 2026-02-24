El PAMI Mendoza fue obligado a reincorporar a una trabajadora despedida

El PAMI Mendoza fue obligado por la Justicia , a reincorporar, a través de una medida cautelar, a una trabajadora que había sido despedida y que está enferma de cáncer. En la acción de amparo, se habla de discriminación.

De esta manera, el Juzgado nacional de primera instancia del trabajo número 49 respondió a favor de la agente estatal quien es una contadora que fue despedida el 26 de enero de este año. Además, dio 48 horas para su incorporación mientras se resuelve el fondo de la cuestión, es decir la situación definitiva.

En los considerandos, la Justicia manifiesta que la mujer ingresó a trabajar en agosto de 2025 como titular del departamento contable de la oficina de la ciudad de Mendoza, que es la central. Explica que en noviembre le fue diagnosticada la enfermedad oncológica por lo que inició un tratamiento de quimioterapia extremo que fue notificado y acreditado mediante certificados al PAMI.

Sostiene que "la inmediatez temporal entre el diagnóstico. la licencia médica y el despido configura un indicio grave, preciso y concordante de discriminación, no existiendo causa objetiva que justifique" el despido.

Explica además, que la trabajadora comunicó a Recursos Humanos que comenzaría el tratamiento del cáncer el 16 de diciembre del 2025. El 23 de enero, es decir un poco más de un mes después, le llegó un telegrama de despido sin invocación de la causa, es decir donde sólo se le comunicó que había sido echada.

Con el correlato temporal entre la comunicación de la enfermedad y el despido , la Justicia entiende que debe ser reincorporada.

La respuesta de la Justicia

En el fallo, el Juzgado dictaminó que se incorpore a la trabajadora a su puesto de trabajo- en la oficina de la ciudad de Mendoza- en las condiciones y modalidades laborales que poseía al momento del despido y puso una multa diaria al PAMI sino suma a la agente.

Los salarios no percibidos serán nalizados cuando se defina judicialmente su caso- fue uno de los pedidos que ha hecho la trabajadora- y no con esta medida cautelar. Que además, tiene carácter de urgente.