Afiliados PAMI: cómo cambiar el médico de cabecera y qué pasa si lo hacés después del 20

Los afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral deben contar con un médico de cabecera asignado, responsable de recetas, derivaciones y seguimiento clínico. Si el profesional no resulta conveniente o el afiliado desea cambiarlo, PAMI permite gestionar el trámite de manera online y sin costo, bajo un esquema con fechas de corte mensuales.

Al momento de afiliarse, el sistema permite elegir hasta tres opciones dentro de la cartilla disponible. Sin embargo, la designación final depende del cupo de cada profesional. Si no se selecciona ninguno, el sistema asigna uno automáticamente.

PAMI permite cambiar de médico de cabecera de forma online en cualquier momento del mes. Cómo impacta la fecha de trámite. Foto: PAMI

Los médicos de PAMI serán los encargados de entrevistar a los pensionados por invalidez laboral. Foto: PAMI

La información del médico asignado puede consultarse en la cartilla médica digital, en la app oficial o mediante Pame, el asistente virtual de WhatsApp.

El trámite es gratuito y se realiza desde la web oficial:

Una vez completado, el pedido queda registrado en el sistema. Antes de confirmar, se recomienda revisar alternativas por si el profesional elegido no cuenta con disponibilidad.

Desde cuándo rige el cambio

El impacto del cambio depende del día en que se realice el trámite. PAMI aplica un cronograma mensual:

Solicitudes hechas entre el 1 y el 20: el nuevo médico se asigna desde el primer día del mes siguiente.

Trámites realizados entre el 21 y el 30: la modificación rige a partir del mes subsiguiente.

Hasta que se efectiviza el cambio, el afiliado mantiene la atención con el médico anterior, sin interrupciones en recetas, estudios o turnos.