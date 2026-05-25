PAMI: cómo acceder a estos 5 beneficios gratuitos si sos jubilado afiliado

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) mantiene durante 2026 una serie de prestaciones gratuitas destinadas a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados afiliados a la obra social. Los beneficios incluyen elementos de movilidad, higiene y salud visual que pueden solicitarse mediante trámites digitales o presenciales.

Según informó el organismo, los afiliados pueden iniciar los pedidos a través de la plataforma oficial de Mi PAMI o en las agencias habilitadas. En muchos casos, los trámites pueden ser realizados por familiares, apoderados o médicos autorizados. La mayoría de las prestaciones requiere una Orden Médica Electrónica (OME).

Entre las prestaciones más solicitadas se encuentran los colchones antiescaras, destinados a personas con inmovilidad prolongada. Este elemento busca prevenir úlceras por presión y mejorar el descanso de pacientes que deben permanecer largos períodos en cama.

Otro de los beneficios disponibles es el inodoro portátil, pensado para afiliados con dificultades de movilidad. El equipamiento facilita la higiene personal y reduce el riesgo de accidentes domésticos.

PAMI también ofrece trapecios para camas, dispositivos que ayudan a realizar cambios de posición y movimientos dentro de la cama. El beneficio está orientado principalmente a personas con movilidad reducida o en recuperación médica.

pami delegacion las heras (1) PAMI otorga beneficios a sus afiliados. Alf Ponce Mercado / MDZ

En materia de salud visual, la obra social mantiene la cobertura del 100% para anteojos recetados. El programa incluye armazón y cristales sin costo adicional y permite retirar hasta dos pares por año en ópticas adheridas. Para acceder, los afiliados deben contar con receta oftalmológica vigente emitida por un profesional de la cartilla de PAMI.

Además, continúa vigente el programa de pañales para adultos, que entrega entre 30 y 90 unidades mensuales según la necesidad médica de cada afiliado. La distribución se realiza a domicilio y sin cargo.

Cómo realizar los trámites

Desde PAMI indicaron que las solicitudes pueden completarse mediante la plataforma “Mi PAMI”, donde también se gestionan recetas electrónicas, turnos médicos y consultas sobre prestaciones. Para iniciar los pedidos generalmente se requiere:

DNI

Credencial de afiliación

Orden Médica Electrónica o receta vigente

Resumen de historia clínica en algunos casos específicos

El organismo recordó que los tiempos de entrega pueden extenderse hasta 30 días corridos desde la última provisión realizada.