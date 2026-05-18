El PAMI saldará este martes la deuda con los odontólogos para desactivar los paros

Los problemas financieros del PAMI tuvieron este lunes un nuevo capítulo tras el anuncio de suspensión de las prestaciones en el servicio de odontología.

La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) emitió un comunicado informando la suspensión de las atenciones para los afiliados por deudas del organismo.

“En consideración de los incumplimientos del PAMI para con los odontólogos de cabecera y agravamiento de la situación desde marzo de este año con interrupción de la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde el mes de febrero de 2026 y restitución de las sumas por la provisión de prótesis a los afiliados de esa obra social, adelantadas por tales profesionales, desde el mes de diciembre de 2025 y la necesidad imperiosa de actualizar los valores de tales rubros, los odontólogos no pueden continuar con su trabajo ya que no cuentan con los recursos que debe abonar el PAMI”, precisaron.

“Ante ese escenario por exclusiva responsabilidad provocada por INSSJP, los odontólogos del PAMI se ven obligados a interrumpir la atención de los beneficiarios de esa Obra Social ya que no cuentan con los medios económicos para reponer material e insumos comprendidos en la cápita y retribución por provisión de prótesis”, agregaron desde la entidad gremial.

En tanto, señalaron que “las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado” y habían comunicado que desde este lunes “se suspende la atención odontológica de los pacientes de PAMI”.

“Esta resolución ha debido tomarse ante el agotamiento y falta de respuesta coherente y viable por los representantes del PAMI ante la grave situación causada por dicha obra social”, concluyeron desde la organización que lidera Fernanda Scoccia.

La respuesta del PAMI

Ante la consulta de MDZ, altas fuentes del organismo informaron que “este martes se saldarán los pagos de vencimientos corrientes adeudados”.

A su vez, se calificó la demora en los pagos como un “leve atraso” y que los recursos serán provenientes de los propios fondos que cuenta la obra social.

A mediados de abril se abrieron otros frentes de conflicto por deudas del PAMI con distintos sectores que atienden a los afiliados.

Luego de semanas de silencio y tras reclamos a Luis Caputo, el ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó por entonces que empezaban a saldar las deudas con los prestadores, tras frenarse las atenciones.

En la previa de su alocución en el foro de AmCham, en Buenos Aires, el funcionario afirmó que “ se empezó a pagar hoy”. Mientras trataba de evitar a los periodistas, el titular de la cartera sanitaria había asegurado que “se va a pagar todo a los prestadores y médicos”, y que “se renegoció una deuda con la industria y algunos proveedores importantes”.

Lugones venía reclamando hace semanas por las deudas que se iban acumulando como consecuencia de la falta de fondos de parte del Ministerio de Economía. En el marco de ese malestar y concretas posibilidades de renuncias de Lugones, Caputo concedió una reunión para atender la crítica situación que atraviesa el PAMI.

En ese encuentro, se comprometieron a “avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda". En otras palabras, a definir de qué manera iban a aparecer los recursos para atender las principales deudas de la obra social.

Las cámaras de salud registraban entre 3 a 4 meses de deudas de parte de la obra social estatal, lo cual obliga a la creación de copagos, magros reintegros o discontinuar la prestación para los afiliados. Se estimaba una deuda de 500 mil millones de pesos.