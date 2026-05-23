PAMI: uno por uno, los beneficios gratuitos disponibles para jubilados y pensionados

El PAMI continúa en mayo de 2026 con un amplio esquema de beneficios gratuitos para los jubilados y pensionados afiliados en todo el país. El programa incluye insumos médicos, elementos de asistencia domiciliaria y cobertura farmacéutica, con gestión digital a través de su plataforma oficial y también mediante atención presencial en agencias del organismo.

Los trámites pueden iniciarse de forma online o en oficinas de PAMI, y en muchos casos pueden ser realizados por familiares, cuidadores, apoderados o médicos tratantes. La mayoría de las prestaciones requiere una Orden Médica Electrónica (OME), que funciona como requisito principal para validar la solicitud. Además, el sistema contempla entregas a domicilio y plazos de provisión definidos según el tipo de beneficio.

Los aifliados a PAMI pueden acceder a anteojos gratuitos, entre otros beneficios.

PAMI mantiene distintos programas orientados a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados, especialmente en casos de movilidad reducida o enfermedades crónicas.

Entre los principales insumos gratuitos se encuentran:

Colchón antiescaras: destinado a personas con inmovilidad prolongada. Ayuda a prevenir úlceras por presión y mejora el confort del paciente.

Inodoro portátil: facilita la higiene y autonomía de afiliados con dificultades de movilidad, reduciendo riesgos de caídas.

Trapecio para cama: dispositivo de apoyo que permite cambiar de posición o incorporarse con mayor facilidad.

Estos elementos se entregan sin costo y pueden solicitarse con receta médica y documentación básica del afiliado.

Anteojos recetados sin costo

PAMI cubre el 100% del valor de los anteojos recetados. La prestación incluye:

Armazón y cristales sin costo

Lentes para visión cercana, lejana o bifocales

Hasta dos pares por año

El trámite comienza con una consulta oftalmológica en la red de prestadores. Luego, con la Orden Médica Electrónica, los anteojos se retiran en ópticas adheridas.

Pañales para adultos a domicilio

El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables contempla la entrega mensual de pañales gratuitos. La asignación depende del diagnóstico médico:

30 unidades mensuales

60 unidades mensuales

90 unidades mensuales

La receta electrónica tiene validez de seis meses y debe renovarse para garantizar la continuidad del beneficio. Para acceder se requiere DNI, credencial de afiliación y receta vigente con indicación médica.

Medicamentos gratuitos y cobertura PAMI

Además de los insumos, PAMI sostiene un esquema de cobertura farmacéutica con medicamentos gratuitos al 100% para tratamientos específicos. Entre ellos se incluyen:

Diabetes

Oncología y oncohematología

VIH y hepatitis B y C

Hemofilia y trasplantes

Artritis reumatoidea y enfermedades reumáticas

Enfermedades renales crónicas

Trastornos hematopoyéticos

Osteoartritis

Tratamientos oftalmológicos intravítreos

También existen descuentos del 50% al 80% para tratamientos crónicos y agudos, mientras que los medicamentos de uso eventual cuentan con una cobertura aproximada del 40% sobre el precio de venta PAMI.