PAMI garantiza medicamentos gratis de junio: quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite

PAMI continuará durante junio con su programa de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados afiliados. El beneficio apunta a garantizar el acceso a tratamientos esenciales y aliviar el gasto en remedios, uno de los costos que más impacta sobre los ingresos de los adultos mayores.

La cobertura permite acceder a hasta cuatro medicamentos sin cargo para quienes cumplan determinados requisitos económicos y patrimoniales. Además, en casos especiales, existe la posibilidad de solicitar una cobertura ampliada para más tratamientos mediante una evaluación médica adicional.

Cuáles son los requisitos de PAMI para acceder a los medicamentos gratuitos.

Dentro del programa de cobertura total, PAMI incluye medicamentos considerados esenciales y tratamientos de alto costo para enfermedades crónicas o complejas. Entre los principales grupos alcanzados aparecen:

Además de los remedios con cobertura total, el organismo mantiene descuentos parciales que pueden ir del 40% al 80%, dependiendo del medicamento y de la patología.

Cuáles son los requisitos para acceder a medicamentos gratis

El programa está dirigido a afiliados que no pueden afrontar el costo de los tratamientos incluso con descuentos parciales. Para acceder al subsidio social, PAMI exige cumplir ciertas condiciones:

tener ingresos menores a 1,5 haberes mínimos jubilatorios

en hogares con personas con CUD, hasta 3 haberes mínimos

no estar afiliado a una prepaga

no poseer más de una propiedad

no tener aeronaves o embarcaciones de lujo

no contar con vehículos de menos de 10 años, salvo excepciones

no poseer activos societarios que indiquen capacidad económica

Cuántos medicamentos gratuitos se pueden pedir

La cantidad de remedios cubiertos depende de la situación de cada afiliado y de la evaluación realizada por el organismo.

Quienes necesiten hasta cuatro medicamentos gratuitos pueden realizar un trámite más simple presentando:

receta electrónica emitida por un médico de PAMI

DNI

recibo de haberes

declaración jurada

En los casos donde se solicite una cobertura superior, el afiliado deberá atravesar una evaluación adicional a cargo de la Unidad de Gestión Local (UGL). También será necesario presentar estudios clínicos, diagnósticos médicos e informes complementarios.

Cómo hacer el trámite online para pedir medicamentos gratis

El trámite digital se convirtió en una de las alternativas más utilizadas por jubilados y pensionados porque permite iniciar la gestión sin necesidad de ir a una oficina.

Para solicitar medicamentos gratuitos online hay que:

ingresar al sitio oficial de PAMI

entrar en la sección “Trámites web”

seleccionar “Medicamentos sin cargo”

completar los datos personales

adjuntar la documentación requerida

confirmar la declaración jurada

enviar la solicitud

Una vez aprobado el beneficio, los medicamentos podrán retirarse en farmacias habilitadas por PAMI.

Qué documentación hay que presentar

Para validar el trámite, PAMI solicita documentación obligatoria. Los papeles básicos son:

DNI

credencial de afiliación

receta electrónica

recibo de haberes

declaración jurada

Quienes pidan cobertura para más de cuatro medicamentos también deberán presentar estudios médicos, informes clínicos y formularios especiales firmados por el médico tratante.