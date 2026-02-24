PAMI confirmó cuáles son las credenciales válidas en 2026

PAMI informó a sus afiliados cuáles son las credenciales válidas en 2026 para acceder a medicamentos, turnos y prestaciones médicas en todo el país.

Los afiliados de PAMI pueden usar la credencial digital desde la app. Foto: Archivo

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) informó cuáles son las credenciales vigentes en 2026 para acceder a medicamentos, turnos y distintas prestaciones médicas. El organismo recordó que los afiliados pueden utilizar distintos formatos, sin que sea obligatorio contar exclusivamente con la versión digital.

La credencial permite retirar medicamentos en farmacias, validar turnos con especialistas, realizar trámites web o presenciales y solicitar atención en agencias. Desde el organismo remarcaron que cualquier afiliado puede presentar la credencial en el formato que tenga disponible.

PAMI: qué formatos de credencial son válidos Entre las opciones vigentes se encuentra la credencial digital, que puede consultarse desde la aplicación Mi PAMI sin necesidad de imprimirla. También es válida la credencial provisoria con código QR, que debe descargarse actualizada para que tenga validez.

Otra alternativa es la credencial provisoria tipo ticket, que puede generarse e imprimirse en las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). En tanto, la credencial plástica ya no se distribuye, pero continúa siendo válida para todas las gestiones.

Desde PAMI aclararon además que la credencial digital no es un requisito excluyente para acceder a las prestaciones. Ningún profesional de la salud puede negar atención médica, entrega de medicamentos o acceso a servicios por no tener instalada la aplicación.