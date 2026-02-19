PAMI: quiénes acceden al bono de $45.000 en febrero y cómo solicitarlo

En febrero de 2026, el PAMI vuelve a otorgar un bono mensual destinado a jubilados y pensionados con diagnóstico de celiaquía . El monto asciende a $45.869 y busca compensar el mayor costo que implica sostener una dieta sin TACC, obligatoria y permanente para quienes padecen esta enfermedad.

El beneficio es gestionado por el Programa de Atención Médica Integral y está dirigido exclusivamente a afiliados que acrediten la enfermedad con documentación médica respaldatoria. El objetivo es reducir el impacto económico que generan los alimentos específicos, cuyos precios suelen estar por encima de los productos tradicionales.

El subsidio está destinado a:

El bono del PAMI es destinado a los jubilados afiliados con celiaquía. Foto: Shutterstock

La celiaquía requiere una alimentación estricta y libre de contaminación cruzada. Foto: Shutterstock

La cobertura está contemplada en la Ley 26.588, que garantiza asistencia a personas con celiaquía. El monto se actualiza de manera trimestral y equivale al 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Por eso, el valor puede modificarse según la evolución de ese indicador.

Para iniciar el trámite del bono para celíacos, PAMI exige:

DNI (original y copia).

Credencial de afiliación.

Último recibo de haberes jubilatorios o de pensión.

Historia clínica actualizada.

Estudios diagnósticos (análisis serológicos y biopsia por videoendoscopia).

Certificado médico firmado por gastroenterólogo o especialista, con diagnóstico explícito.

Contar con todos los requisitos completos agiliza la evaluación del expediente y evita demoras en la aprobación.

Cómo solicitar el bono de $45.869 paso a paso

El trámite puede hacerse de manera online o presencial.

Trámite online

Ingresar al sitio oficial de PAMI.

Ir a la sección “Trámites y servicios”.

Seleccionar “Subsidio para celíacos”.

Completar el formulario con datos personales.

Adjuntar la documentación digitalizada.

Al finalizar, el sistema entrega un número de expediente para hacer seguimiento del estado del trámite.

Trámite presencial

También es posible gestionar el beneficio en una agencia de PAMI. En ese caso:

Se debe solicitar turno previo en la web o llamando al 138.

Presentarse con toda la documentación en original y copia.

Conservar el comprobante de inicio del trámite.

Una vez aprobado, el bono se acredita de manera mensual. Puede liquidarse junto con el haber jubilatorio o en una acreditación separada, según la modalidad de pago del afiliado.

El subsidio se mantiene vigente mientras continúe la afiliación a PAMI y se conserve la condición médica que lo justifica. Periódicamente, el organismo puede requerir la actualización del certificado médico para renovar la prestación.