PAMI: jubilados pueden hacer cursos gratis en universidades públicas y ya está abierta la inscripción

El PAMI mantiene activo su programa educativo UPAMI, que ofrece cursos gratuitos en universidades públicas de todo el país, con modalidades presenciales y virtuales. La propuesta está dirigida a jubilados afiliados que buscan capacitarse, mantenerse activos y fortalecer su participación social sin pagar aranceles ni cumplir requisitos académicos previos.

La iniciativa forma parte de las políticas de inclusión y envejecimiento activo del organismo. A través de convenios con universidades nacionales, los afiliados pueden acceder a una amplia oferta académica pensada especialmente para personas mayores.

Asimismo, no se exige nivel de estudios previo ni pago adicional. El único requisito es ser afiliado a PAMI y completar la inscripción online.

UPAMI (Universidad Para Adultos Mayores Integrados) es el programa que articula PAMI con universidades públicas para brindar formación gratuita a jubilados y pensionados. Los contenidos están adaptados a los intereses y ritmos de aprendizaje de las personas mayores.

PAMI abrió la inscripción a los cursos gratuitos para jubilados. Foto: PAMI

El objetivo es promover el aprendizaje permanente, estimular la memoria, fortalecer vínculos sociales y generar espacios de intercambio. Cada universidad define su propuesta según disponibilidad, cupos y demanda local.

El esquema combina educación, recreación y prevención en un mismo entorno formativo.

Cursos UPAMI 2026: cuáles son las áreas disponibles

La oferta de cursos UPAMI abarca distintas temáticas, lo que permite elegir según intereses personales. Entre las principales áreas se destacan:

Idiomas: italiano, portugués y guaraní.

Nuevas tecnologías: uso del celular, informática recreativa y manejo de Mi PAMI.

Memoria y estimulación cognitiva.

Arte y expresión: teatro, música, canto, fotografía y artes plásticas.

Actividad corporal y bienestar.

Literatura, escritura y narración.

Juegos de mesa y ajedrez.

Salud integral y desarrollo personal.

Los cursos pueden dictarse de forma presencial o a distancia, según la universidad. Algunas propuestas tienen cupos limitados y alta demanda, por lo que la disponibilidad puede modificarse semana a semana.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de PAMI

La inscripción se realiza de manera online, a través del sitio oficial de PAMI en la sección UPAMI. No es necesario gestionar turnos ni realizar trámites presenciales en agencias.

Para inscribirse hay que:

Ingresar al sitio web oficial de PAMI.

Acceder al apartado “Cursos UPAMI”.

Buscar por temática o universidad.

Elegir hasta cinco talleres.

Confirmar modalidad (presencial o virtual) y verificar cupo disponible.

En el caso de actividades presenciales, se debe seleccionar una universidad cercana al domicilio del afiliado.

De esta manera, los jubilados y pensionados pueden acceder a capacitación gratuita en universidades públicas, ampliar su red social y sostener una rutina activa durante todo el año.