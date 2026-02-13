PAMI ofrece colchones gratis a sus afiliados: cómo acceder y los requisitos

PAMI confirmó que sigue otorgando colchones gratis a sus afiliados que cumplan con ciertos requisitos.

La obra social nacional de jubilados y pensionados, PAMI, amplió sus prestaciones de asistencia médica incluyendo colchones antiescaras sin costo para sus afiliados, destinados principalmente a personas con movilidad reducida o que requieren reposo prolongado en cama. Esta medida forma parte de los beneficios médicos y asistenciales que PAMI mantiene durante 2026.

El objetivo del PAMI Los colchones antiescaras son insumos especializados diseñados para prevenir la formación de úlceras por presión en pacientes que permanecen largos períodos en cama o tienen movilidad compleja. Este tipo de lesiones puede complicar seriamente la salud de las personas mayores y elevar los costos de atención sanitaria, por lo que la provisión gratuita apunta a favorecer mejor calidad de vida y evitar complicaciones.

PAMI. El acceso al colchón no depende de la capacidad económica del afiliado, sino de que se cuente con una indicación médica formal que avale su necesidad. La cobertura está incluida dentro del esquema de prestaciones médicas que PAMI ofrece durante 2026, en el marco de una política de atención integral a la salud de sus beneficiarios.

Requisitos para acceder al colchón gratis Para poder acceder a la provisión de este insumo sin costo, los afiliados deben presentar la siguiente documentación:

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un profesional del sistema de salud de PAMI.

En caso de no contar con OME, puede presentarse una orden manual acompañada de: resumen de historia clínica y datos de peso y altura del paciente.

DNI vigente del afiliado y credencial de PAMI actualizada. Este requisito médico es clave: el colchón se autoriza siempre que el profesional certifique que el paciente presenta dificultades de movilidad, enfermedades crónicas que lo obligan a reposo o situaciones equivalentes.