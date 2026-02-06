PAMI en 2026: cómo lograr cobertura total en medicamentos y qué requisitos piden

En febrero de 2026, PAMI sostiene un esquema de cobertura total en medicamentos para afiliados que cumplen condiciones médicas y, en algunos casos, criterios socioeconómicos. La clave es entender que existen dos caminos: uno automático para tratamientos definidos como prioritarios y otro que requiere evaluación.

Estos están pensados para personas que no logran pagar remedios de uso frecuente. La gestión, además, se apoya cada vez más en trámites digitales y en el registro correcto del afiliado.

El primer grupo incluye fármacos considerados esenciales, vinculados a patologías crónicas muy extendidas. En esa categoría suelen ubicarse terapias para diabetes (incluida la insulina), hipertensión, dislipemias y afecciones cardiovasculares, entre otras. El segundo grupo reúne medicamentos de alto costo destinados a cuadros complejos, como oncología, VIH, hepatitis, hemofilia, artritis reumatoidea o tratamientos posteriores a trasplantes, donde la continuidad del esquema terapéutico es determinante. En estos casos, la cobertura plena se activa cuando el afiliado está correctamente empadronado y cuenta con la prescripción correspondiente.

Para quienes están dentro de esas coberturas por diagnóstico, el acceso suele ser más directo: el sistema contempla la dispensa con receta y el circuito habitual de farmacia. Por eso, antes de iniciar un pedido adicional, conviene chequear si el tratamiento ya está dentro de los programas con cobertura completa. En la práctica, muchas consultas se resuelven confirmando el empadronamiento y verificando que la indicación médica esté cargada según los requisitos del prestador.

El “subsidio por razones sociales” funciona como segunda puerta de entrada para obtener el 100% cuando se trata de medicación común que normalmente tiene descuentos parciales. No es universal: PAMI realiza una evaluación socioeconómica y, para avanzar, exige que los ingresos del solicitante estén por debajo de 1,5 haberes previsionales mínimos. Si en el hogar vive una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el umbral se amplía hasta tres haberes mínimos.

Además, se pide no contar con prepaga en simultáneo y cumplir condiciones patrimoniales: no tener más de una propiedad, ni bienes de lujo como aeronaves o embarcaciones. También se contempla la restricción sobre vehículos con menos de diez años, con excepción en hogares donde haya CUD. Estos criterios son los que, en general, definen si el beneficio se aprueba o se rechaza.

Paso a paso: cómo se hace el trámite online y qué alternativa existe

La solicitud se realiza por la web oficial de PAMI, dentro del apartado de trámites digitales vinculado a medicamentos y subsidios. El formulario pide motivo del pedido, datos personales y documentación sanitaria, como receta o indicación médica. Luego se abre una etapa de revisión: el organismo valida la información y, si la respuesta es positiva, la persona puede retirar la medicación sin pagar en la farmacia asignada por el sistema.

Si la evaluación socioeconómica no resulta favorable, todavía existe un recurso extraordinario. PAMI contempla la “vía de excepción” para pedir cobertura total cuando el gasto mensual en medicamentos supera un porcentaje relevante del haber: el criterio difundido para este mecanismo es que el desembolso exceda el 15% de los ingresos. Para iniciar esa instancia, suelen requerirse respaldos adicionales, como informe social, revalidación médica del tratamiento y la receta electrónica que justifique la necesidad del fármaco.