PAMI, alerta por estafas virtuales: cómo reconocer mensajes falsos y evitar fraudes

El PAMI alertó a pensionados afiliados por el aumento de estafas virtuales que se difunden a través de redes sociales, WhatsApp y otras plataformas de mensajería. En un contexto de mayor uso de trámites online, el organismo detectó la proliferación de cuentas apócrifas que se hacen pasar por la obra social para robar datos personales o dinero.

Desde el instituto remarcaron que PAMI no contacta a sus afiliados por mensajes privados para solicitar información confidencial, ni exige pagos, claves bancarias o datos personales fuera de sus canales oficiales. Ante cualquier comunicación sospechosa, recomendaron no responder y verificar siempre la información en los medios institucionales.

Las maniobras fraudulentas suelen comenzar con la creación de perfiles falsos en Facebook, Instagram, WhatsApp o X, diseñados para simular la imagen institucional del PAMI. A través de mensajes privados, los estafadores ofrecen supuestos beneficios como bonos especiales, reintegros de dinero, gestiones exprés o pedidos urgentes de actualización de datos.

El objetivo es inducir a error a los afiliados y obtener información sensible, como el número de afiliación, el DNI, datos de cuentas bancarias o incluso lograr que realicen transferencias. Desde el organismo advirtieron que cualquier contacto de este tipo es falso y no corresponde a comunicaciones oficiales.

Identificar los perfiles auténticos es clave para evitar fraudes. Existen algunas señales claras que permiten distinguirlos:

Verificación oficial: las cuentas verdaderas de PAMI cuentan con la tilde azul que certifica la identidad institucional en cada plataforma.

Actividad sostenida: los perfiles oficiales presentan publicaciones frecuentes y un historial que se extiende a lo largo del tiempo. Las cuentas falsas suelen ser recientes y con escaso contenido.

Comunidad amplia: las cuentas oficiales reúnen una gran cantidad de seguidores. Los perfiles con pocos usuarios o interacciones reducidas representan una señal de alerta.

Qué hacer si compartiste datos o creés haber sido víctima de una estafa

Si un afiliado entregó por error información personal o bancaria, es clave actuar con rapidez. La primera medida es contactar de inmediato a la entidad financiera para bloquear cuentas, tarjetas o accesos que puedan haber quedado expuestos.

También se recomienda realizar la denuncia a través del 138, la línea oficial PAMI Escucha y Responde, donde el organismo brinda orientación y registra este tipo de situaciones. En paralelo, el caso puede reportarse ante la División Ciberdelincuencia de la Policía Federal o en la comisaría más cercana, presentando capturas de pantalla y cualquier dato que ayude a la investigación.

Recomendaciones de PAMI para evitar estafas digitales

Para evitar daños y fraudes, PAMI recomienda:

No ingresar a enlaces enviados por mensajes privados o correos electrónicos no solicitados.

Acceder siempre a los trámites escribiendo directamente la dirección oficial en el navegador: www.pami.org.ar

Desconfiar de mensajes con tono urgente o promesas de dinero, como “bono pendiente”, “actualización inmediata” o “beneficio extraordinario”.

Mantener el celular y la computadora actualizados y utilizar contraseñas seguras.

Conversar sobre este tipo de estafas con adultos mayores del entorno familiar, quienes suelen ser los principales destinatarios de estas maniobras.

Cuáles son los canales oficiales de PAMI para realizar trámites seguros

Para reducir el riesgo de fraudes, el PAMI recomienda gestionar trámites y consultas exclusivamente a través de sus vías oficiales:

El sitio web institucional: pami.org.ar

La aplicación Mi PAMI, disponible en las tiendas oficiales de Android e iOS

Las cuentas verificadas en redes sociales: @PAMIAr en X y /PAMI.Ar en Facebook e Instagram

Además, el organismo recordó que las agencias presenciales de PAMI continúan siendo una alternativa segura para recibir asesoramiento. Ante cualquier mensaje o propuesta que genere dudas en internet, acercarse personalmente con el DNI puede ser la mejor forma de prevenir estafas y evitar consecuencias mayores.