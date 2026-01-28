PAMI: cómo usar el botón de emergencia de la app para jubilados

En un contexto donde la digitalización de servicios de salud se vuelve cada vez más esencial, el PAMI continúa ampliando herramientas para facilitar la vida de los jubilados . Entre las funciones más destacadas de su plataforma digital se encuentra ahora un botón de emergencia en la aplicación Mi PAMI , diseñado para responder con rapidez frente a situaciones críticas.

Pensada especialmente para personas mayores o con movilidad reducida, esta función permite a los beneficiarios contactar de forma inmediata con servicios de urgencia médica sin tener que marcar números manualmente.

El ícono, de color rojo y ubicado en la pantalla principal de la app , habilita con un solo toque la comunicación directa con guardias médicas y ambulancias, agilizando la asistencia en momentos donde cada segundo cuenta.

La incorporación de esta función responde a la necesidad de brindar recursos prácticos para situaciones límites. Para utilizarla, el afiliado debe contar con la aplicación Mi PAMI instalada en su teléfono móvil o acceder desde la versión web. Una vez dentro, bastará con tocar el botón de “Emergencias” para iniciar la llamada automática a los servicios de asistencia.

Especialistas en tecnología de salud destacan la importancia de esta incorporación: “El diseño del botón es intuitivo y visible, pensado para usuarios que pueden tener poca experiencia con dispositivos móviles”, señalaron desde el organismo. Además, alternativas como esta buscan fomentar la autonomía de los afiliados a la hora de gestionar situaciones urgentes.

Cómo registrarse y comenzar a usar la app del PAMI

Para acceder a todos los servicios que ofrece Mi PAMI, el primer paso consiste en descargar la aplicación desde las tiendas oficiales (App Store o Google Play) o ingresar a través de la web oficial de PAMI. El proceso de registro es sencillo: se solicita completar datos personales, validar el número de celular y crear una clave segura. En pocos minutos se recibe un código por SMS que habilita la cuenta.

Una vez registrada la cuenta, los usuarios pueden gestionar múltiples trámites desde un mismo lugar: consultar recetas electrónicas, ver la credencial digital, acceder a la cartilla médica, sacar turnos o reportar emergencias, entre otros servicios.

Apoyo y acompañamiento para los afiliados

PAMI también continúa ofreciendo canales de apoyo para quienes tengan dudas o dificultades con la aplicación. La línea 138 (PAMI Escucha y Responde) sigue disponible las 24 horas, los 365 días del año para consultas generales, reclamos o asistencia técnica. Asimismo, las oficinas de atención presencial y los tutoriales dentro de la app brindan ayuda adicional a los usuarios que lo necesiten.

Con esta función, PAMI refuerza su apuesta por aprovechar la tecnología como herramienta de inclusión y respuesta rápida, convirtiendo a Mi PAMI en un asistente digital integral para la comunidad de jubilados y pensionados.