Incendio y explosión en el centro mendocino: evacuaron edificios y cortaron la luz

El incendio obligó a evacuar los edificios. El fuego fue controlado, pero el corte eléctrico se mantendría, mínimamente, durante toda el día.

Un incendio en un transformador subterráneo generó alarma este miércoles por la mañana en pleno microcentro de la Ciudad de Mendoza, en calle 9 de Julio, entre Espejo y Gutiérrez. El siniestro ocurrió cerca de las 11 y obligó a evacuar edificios de la zona, además de provocar cortes de tránsito y del suministro eléctrico.

Transformador prendido fuego en el centro-14 Calles cortadas en el microcentro. Milagros Lostes - MDZ Explosiones, humo y evacuación en edificios del centro Según relataron vecinos y trabajadores del lugar, el episodio comenzó con un fuerte estruendo proveniente del subsuelo. “Alrededor de las 11, 11.30 más o menos, se siente el estruendo y automáticamente nos acercamos y vemos que ya estaba personal policial”, contó una trabajadora de una inmobiliaria ubicada en el primer piso de uno de los edificios afectados. En un primer momento se les indicó que no salieran, pero luego “llegaron los bomberos y sí nos hicieron evacuar”.

Transformador prendido fuego en el centro-19 Bomberos y personal de Edemsa trabajando en el lugar. Milagros Lostes - MDZ El humo se propagó rápidamente por el interior del edificio, especialmente en los niveles inferiores. “Los vecinos de la planta de abajo, de los consultorios médicos, auto evacuaron porque tenían el humo muy directo”, detalló la misma vecina. El olor era intenso: “Era muy muy fuerte el olor que se sentía, plástico quemado, y nos recomendaron salir con la nariz tapada”. Varias personas abandonaron el lugar tosiendo y cubriéndose el rostro.

Intervención de bomberos y control del incendio Bomberos arribaron a los 5 minutos, según los testimonios, tras un llamado al 911 y trabajaron para controlar el fuego en el transformador subterráneo. Un efectivo explicó que, una vez extinguido el incendio, se aguardaba la intervención del personal de Edemsa para revisar la instalación eléctrica. “Se espera para que chequeen todo lo que es la parte eléctrica”, señaló. También indicó que no se registraron personas heridas y que parte de la evacuación se dio de manera preventiva, por iniciativa de los propios ocupantes, tras escuchar las explosiones.

Transformador Fuego Milagros Lostes y Mariano Godoy - MDZ Corte de luz y trabajos técnicos en la zona Personal de Edemsa que se encontraba en el lugar evaluando los daños explicó que en el subsuelo “pasan cables, transformadores, hay que ver qué es lo que se prendió fuego”, y confirmó que, según los testimonios recogidos, “empezó con humo y después se escucharon varias explosiones”. Las tareas se concentraron en una cámara ubicada bajo una tapa en la vereda, desde donde previamente se había arrojado agua para sofocar el incendio.