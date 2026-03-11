Qué causó el incendio en el casino de San Martín: la hipótesis que surgió tras el siniestro

Un incendio de gran magnitud se registró este miércoles por la tarde en el casino ubicado en Ruta 50 y calle Míguez, en el departamento de San Martín , lo que motivó un amplio operativo de emergencia con participación de bomberos, ambulancias y personal policial.

El siniestro comenzó cerca de las 16:20 en el establecimiento conocido como Casino Tótem y generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el techo del edificio estaba en llamas.

De acuerdo con el parte oficial del Ministerio de Seguridad de Mendoza, varias personas debieron ser asistidas por lesiones leves y cuadros de intoxicación, mientras que el fuego provocó importantes daños materiales en el interior del establecimiento.

En el marco de las primeras actuaciones, el personal policial entrevistó a un empleado de seguridad privada que se encontraba trabajando en el lugar al momento del hecho, quien indicó que -según lo que pudo observar en los primeros momentos del incidente- “al parecer se produjo una falla eléctrica en la parte superior de los paneles solares”, lo que habría originado el incendio.

Siempre según esa declaración, el fuego comenzó en la zona del techo y luego se propagó hacia otros sectores del complejo, alcanzando también algunos locales comerciales lindantes.

incendio casino (3) Bomberos de varios departamentos trabajaron en el lugar para controlar el incendio que afectó al casino y locales cercanos. Marcos García/MDZ

Heridos y daños en el lugar

Producto del siniestro, cinco personas fueron trasladadas al Hospital Alfredo Perrupato. Tres de ellas presentaban cuadros de intoxicación por monóxido de carbono, mientras que otras dos sufrieron politraumatismos leves. Todos los afectados fueron atendidos por personal médico y posteriormente dados de alta, según el informe preliminar de las autoridades.

El incendio provocó pérdidas totales en el sector del casino y también destruyó por completo un cajero automático del Banco Macro que se encontraba en el interior del establecimiento.

En el operativo intervinieron dotaciones de bomberos de la Policía de Mendoza y de cuarteles voluntarios de Santa Rosa, La Paz, Junín, Rivadavia y Godoy Cruz, además de cinco ambulancias y unidades de apoyo. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que buscará determinar con precisión el origen del incendio.