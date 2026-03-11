Incendio en el casino de San Martín: el comunicado oficial de Tótem Boulevard

Hoy cerca de las 15.30 se desató un incendio en el complejo Tótem Boulevard . Todo indica que las llamas empezaron en el techo del anexo del casino de Mendoza y se extendieron hacia el centro médico contiguo. El fuego no afectó los comercios ni el hotel spa que funciona en el predio.

Para sofocar el incendio trabajaron 20 ambulancias de distintos puntos de la provincia. A las tres horas extinguieron las llamas y luego continuaron trabajando para enfriar la estructura que quedó reducida a hierros retorcidos.

“ El casino sufrió pérdidas totales y hay una docena de personas intoxicadas por inhalación de humo o con golpes o cortes, la mayoría son bomberos”, indicó desde el estacionamiento de Totem Boulevard, el fiscal en jefe de la unidad fiscal San Martín -La Colonia, Oscar Sívori.

El incendio dejó pérdidas totales en el casino de San Martín.

Además, el funcionario judicial aseguró que deben esperar la pericia de los bomberos para dar curso a la investigación y que cuando llegó al lugar ya estaban apagando el incendio pero que pudo constatar que se había caído el techo del casino y de una parte de la clínica. “Vamos a esperar a pericia tecnológica porque hay cámaras en todas partes en el casino”, agregó.

Desde Tótem Boulevard informamos que en el día de hoy se produjo un incendio que afectó la sala de juegos del Casino de Mendoza y de manera parcial la zona comercial y de servicios del complejo. Mientras que Tótem Hotel & Spa no sufrió daños.

El siniestro ya se encuentra completamente controlado gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia. Apenas se inició el siniestro se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, lo que permitió evacuar con rapidez y orden tanto a los visitantes como al personal que se encontraba trabajando en el lugar.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se registraron víctimas fatales. Dos personas recibieron asistencia médica preventiva, encontrándose fuera de peligro.

Actualmente, se aguarda el resultado de las pericias que realizará el cuerpo de Bomberos, que permitirán determinar el origen del incidente.

Desde Tótem Boulevard queremos destacar especialmente la rápida y profesional actuación del personal de Bomberos, de la Policía y de la Municipalidad de San Martín, cuyo trabajo coordinado fue fundamental para controlar la situación y resguardar la seguridad de las personas.

La prioridad del complejo es acompañar a quienes se vieron afectados y colaborar plenamente con las autoridades, mientras se avanza en la evaluación de los daños y en las tareas necesarias para la normalización de las actividades.