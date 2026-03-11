Incendio en el casino de San Martín: controlaron las llamas y hubo cuatro hospitalizados por intoxicación

La Zona Este vivió un operativo sin precedentes por el fuerte incendio que afectó la tarde de este miércoles en la sala del Casino de Mendoza que funciona en el Tótem Boulevard de San Martín . Numerosas dotaciones de bomberos policiales y voluntarios de la provincia trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas.

Pasadas las 18, se iniciaron las tareas de enfriamiento sobre los sectores afectados por el fuego, que fueron principalmente el techo del casino, los consultorios y algunos de los negocios que funcionan en el espacio comercial de calle Miguez y Ruta 50 , en la citada ciudad del Este provincial.

Las fuentes policiales consultadas indicaron que también se registraron importantes daños en el centro médico, el cual cuenta con equipos radiológicos. Debido a eso, los bomberos trabajaron todo el tiempo con equipos de protección personal.

De los primeros trabajos también surgió que el siniestro se habría iniciado en el techo de la sala de juegos, la cual fue rápidamente evacuada y eso permitió que no se registraran heridos de ningún tipo.

Más allá de esa hipótesis inicial, las autoridades deberán aguardar por los peritajes que encabezarán los Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza, los cuales establecerán las causas del incendio.

Por su parte, a raíz del incidente, más de una decena bomberos fueron afectados por el humo y dos debieron ser trasladados a un nosocomio de la zona: uno por intoxicación y otro con un corte en la mano, de acuerdo con la información recabada por MDZ en la escena. Asimismo, dos civiles tuvieron que ser hospitalizados por inhalación de monóxido de carbono.

Incendio y conmoción en la Zona Este

Embed - Incendio Tótem Boulevard

El siniestro tuvo su inicio cerca de las 16 y fueron varios llamados los que alertaron sobre la situación a la línea de emergencias 911. La impresionante columna de humo que produjo el fuego en el centro comercial esteño se podía ver desde varios kilómetros de distancia y generó conmoción al tratarse de una zona transitada.

Frente a la magnitud del incendio, se desplazó bomberos policiales y voluntarios de San Martín, Guaymallén, Godoy Cruz, Rivadavia, Los Barriales, Palmira y Santa Rosa.

nuevas incendio San Martín (2) Las ambulancias del SEC trasladaron a cuatro víctimas a un nosocomio de la zona. Marcos García / MDZ.

Asimismo, trabajó en la escena personal de Defensa Civil San Martín y se contó con apoyo hídrico de las comunas de San Martín y Junín y colaboró también en el operativo personal policial de la jurisdicción.

En los primeros instantes del hecho, dos trabajadores quedadron atrapados en el techo, pero los rescatistas lograron bajarlos en poco tiempo, para luego ser trasladados a un hospital de la zona.