Incendio forestal en Mar del Plata: el fuego arrasó más de 200 hectáreas

Al menos 200 hectáreas fueron arrasadas por un incendio forestal registrado en las inmediaciones de Mar del Plata , en el límite entre el partido de General Pueyrredón y los de Balcarce y General Alvarado.

El fuego afectó las zonas de La Serranita y El Marquesado, donde trabajaban bomberos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, junto con personal de Defensa Civil. Según un informe del diario La Capital, durante el operativo se arrojaron más de 50 mil litros de agua sobre las llamas.

Uno de los focos se registró cerca del peaje de la autovía 226. En ese sector intervinieron catorce dotaciones de Bomberos pertenecientes a los cuarteles de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde.

De acuerdo con la información difundida, en esa zona lograron controlar el fuego, aunque no extinguirlo en su totalidad. El foco aún permanece activo.

El otro siniestro se desarrolló en El Marquesado. Allí trabajaron tres dotaciones de bomberos junto con personal de Prefectura, Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) y Defensa Civil.

En ese punto, las llamas también continuaban activas. Como parte de las tareas para contener el avance del fuego, se realizó un arado con tractores.

El operativo incluyó la participación de equipos de distintos cuarteles bonaerenses que fueron desplegados para reforzar las tareas en los dos sectores afectados. La intervención se concentró en controlar el avance de las llamas en una zona ubicada en el límite de tres distritos de la provincia.