Cuántos millones de dólares costará reparar el colector de calle Tirasso

Tras el colapso registrado en un tramo del colector cloacal de calle Tirasso , en Guaymallén , Aysam informó que continúan las tareas de reparación en el lugar. La empresa explicó que se trata de un operativo de emergencia sobre una infraestructura que forma parte de una obra mayor de renovación del sistema.

Según detallaron desde Aguas Mendocinas, el daño se produjo en un tramo del colector cloacal de 700 milímetros de diámetro. A partir de ese momento se desplegaron equipos técnicos para intervenir en el sector y avanzar con la reparación correspondiente.

De acuerdo con lo informado, los trabajos en la zona se extenderán durante aproximadamente cinco semanas. Si no surge ningún imprevisto, el sistema podría volver a operar con normalidad recién durante el mes de abril.

Desde Aysam señalaron que el colector de calle Tirasso ya se encontraba dentro de un proceso de renovación integral. Actualmente, esa obra presenta un avance del 68,65% y busca modernizar la infraestructura sanitaria de ese sector del Gran Mendoza.

La inversión total del proyecto asciende a US$ 5.393.954,6 lo que equivale a $ 5.561.167.187,55 pesos argentinos. El financiamiento proviene de los Fondos del Resarcimiento y está destinado a mejorar el funcionamiento del sistema cloacal en una zona con fuerte crecimiento urbano.

Según explicaron desde la empresa, esta intervención beneficiará de manera directa a más de 88.000 habitantes. El objetivo es brindar una solución estructural para el sistema de saneamiento y evitar problemas en el futuro.

Qué trabajos se realizarán

pozos obras tormenta guaymallén cloaca tirasso (4) Rodrigo D'Angelo / MDZ

El proyecto contempla la renovación completa del colector cloacal Tirasso y también la instalación de una nueva red de agua potable. La infraestructura abarcará un tramo que va desde la intersección de La Purísima y Belgrano hasta Tirasso y Profesor Mathus.

Además, desde Aysam indicaron que se instaló un bypass provisorio para garantizar la continuidad del servicio mientras se realizan las tareas de reparación. Gracias a este sistema de desvío, aseguraron que no se registraron vuelcos de líquidos cloacales ni afectaciones a la población o a cultivos de la zona.

A futuro, el nuevo colector también permitirá funcionar como aliviador del colector Estrada, otra infraestructura que está prevista para ser renovada. Con esto se busca reforzar el sistema cloacal en esa parte de Guaymallén y mejorar la capacidad de transporte de efluentes.