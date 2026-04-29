Aparatoso accidente en el Acceso Este genera caos vehicular

Un aparatoso accidente genera caos vehicular en el Acceso Este . Según testigos, el siniestro vial ocurrió cerca de las 17 en el carril oeste-este. La primera información indica que estuvieron involucrados un auto, una moto y un peatón. Además, en las imágenes que enviaron los lectores de MDZ se puede observar varias personas heridas.

Un accidente sacudió la tarde del miércoles en el Acceso Este y generó colapso vehicular. El siniestro ocurrió alrededor de las 17 en el carril con sentido oeste-este y dejó varias personas lesionadas.

Según relataron testigos presenciales, en el choque quedaron involucrados dos vehículos: un auto y una motocicleta. Las imágenes captadas por lectores de MDZ en el lugar muestran a varias personas heridas atendidas sobre la calzada, aunque por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones y la cantidad exacta de afectados.

El accidente se produjo en uno de los corredores de mayor tránsito de la provincia. La congestión se extendió rápidamente sobre el Acceso Este, obligando a los conductores a buscar rutas alternativas para evitar el embotellamiento. Las autoridades se hicieron presentes en el lugar para atender a los heridos y regularizar el tránsito. Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas que desencadenaron el choque en cadena.

El video del minuto después del accidente

Accidente en el Acceso Este Accidente en el Acceso Este MDZ

Los heridos

Según fuentes policiales, en el accidente intervinieron un auto Renault Kwid, una moto Motomel y un peatón. Cerca de las 16.455, los rodados circulaban en dirección este cuando un metros antes de llegar al puente Pécora una persona cruzó el Acceso Este caminando. Para no atropellar al hombre, la condunta del auto frenó y la motocicleta chocó al Renault de atrás y después al peatón.

El conductor de la moto sufrió politraumatismos y el acompañante sufrió TEC moderado con fractura. Por su parte, el paeatón que cruzó el Acceso Este caminando también sufrió politraumatismos. Los tres fueron trasladados al hospital Central.