Accidente fatal en el Acceso Este: un joven murió tras chocar contra el guardarraíl

Un fatal accidente en el Acceso Este, a la altura de Maipú, se cobró la vida de un joven conductor durante la madrugada.

Un nuevo accidente fatal enluta las rutas mendocinas. Durante la madrugada de este martes, un joven de 26 años murió tras chocar contra el guardarraíl mientras circulaba por la Ruta 7, a la altura de Maipú, en un hecho que es materia de investigación.

Mortal siniestro vial en el Acceso Este El accidente se produjo en solitario, en las inmediaciones de calle Lamadrid, cerca de la Variante Palmira. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el conductor regresaba de su jornada laboral como recolector de residuos y tenía como destino el departamento de San Martín.