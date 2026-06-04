Un motociclista resultó gravemente herido tras impactar contra un colectivo en Guaymallén

El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Central luego de impactar contra una unidad del Grupo 200 en una transitada esquina del departamento.

Un motociclista resultó gravemente herido la madrugada de este jueves tras protagonizar un violento accidente de tránsito con un colectivo en el departamento de Guaymallén. Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió politraumatismos y debió ser trasladado de emergencia al Hospital Central.

Der acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió a las 00 en la intersección de calles Corrientes y Roque Sáenz Peña, cuando una motocicleta Honda circulaba por Corrientes en dirección norte, por motivos que aún se investigan, impactó contra el lateral trasero derecho de una unidad del Grupo 200 que transitaba por Roque Sáenz Peña.

Quedó herido de gravedad Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor sufrió politraumatismos de gravedad y debió ser asistido por personal médico, que dispuso su traslado al Hospital Central, donde quedó internado.