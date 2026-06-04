Accidente fatal en San Martín: un ciclista murió tras ser embestido por un camión
El fatal accidente ocurrió durante la mañana de este jueves en la intersección de Carril Chimba y calle Cereceto, en San Martín. La víctima, falleció en el lugar
Un hombre de 45 años perdió la vida durante la mañana de este jueves luego de protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de San Martín. El siniestro involucró a un camión que termino impactando de lleno contra el ciclista que fallecio al instante enel lugarr.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca a las 7 en la intersección de Carril Chimba y calle Cereceto, donde un camión Volvo con semirremolque cargado con baritina colisionó con un ciclista.
De acuerdo con la reconstrucción, el transporte circulaba de norte a sur por Carril Chimba cuando su conductor advirtió la presencia de un hombre que se desplazaba en bicicleta e intentaba atravesar la calzada de este a oeste.
El ciclista falleció en el lugar
Por motivos que aún no han sido establecidos, el vehículo de gran porte terminó impactando contra el ciclista. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, la víctima falleció en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.
Hasta la escena se desplazó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron el deceso del hombre.
Por su parte, efectivos de Policía Vial realizaron el correspondiente control de alcoholemia al conductor del camión, el cual arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal San Martín, que trabaja para determinar la mecánica definitiva del siniestro y las circunstancias en las que se produjo el fatal desenlace.