Accidente fatal en San Martín: un ciclista murió tras ser embestido por un camión

El fatal accidente ocurrió durante la mañana de este jueves en la intersección de Carril Chimba y calle Cereceto, en San Martín. La víctima, falleció en el lugar

Personal de emergencia confirmó que el ciclista murió en el lugar producto del grave accidente. (foto ilustrativa).

Un hombre de 45 años perdió la vida durante la mañana de este jueves luego de protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de San Martín. El siniestro involucró a un camión que termino impactando de lleno contra el ciclista que fallecio al instante enel lugarr.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca a las 7 en la intersección de Carril Chimba y calle Cereceto, donde un camión Volvo con semirremolque cargado con baritina colisionó con un ciclista.

De acuerdo con la reconstrucción, el transporte circulaba de norte a sur por Carril Chimba cuando su conductor advirtió la presencia de un hombre que se desplazaba en bicicleta e intentaba atravesar la calzada de este a oeste.

El ciclista falleció en el lugar Por motivos que aún no han sido establecidos, el vehículo de gran porte terminó impactando contra el ciclista. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, la víctima falleció en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Hasta la escena se desplazó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron el deceso del hombre.