"No fue un accidente": murió al caer en un canal en Luján y su familia denuncia negligencia

"Esto no fue un accidente . El lugar está para que se muera cualquiera". Con esas palabras, la familia de Rodolfo Azzoni inició su pedido de justicia . El hombre de 51 años fue encontrado sin vida el domingo por la tarde tras caer en un canal en la intersección de Terrada y Malabia, a la altura del club Maristas, en Luján de Cuyo.

La familia Azzoni perdió comunicación con Rodolfo el sábado por la noche, cuando el hombre volvía a su casa en bicicleta luego de un asado con amigos. Con el correr de las horas y sin tener noticias de él, decidieron realizar la denuncia.

Pasadas las 19 horas del domingo, una persona pasó por el costado del canal, detectó una mochila dentro y llamó al 911. Rodolfo estuvo 24 horas dentro del canal sin que nadie lo viera.

En la zona, no hay carteles que indiquen la presencia de un canal.

"Yo lo llamo asesinato, pero no porque alguien lo mató con sus manos, sino porque el lugar está para que se muera cualquiera", dijo a MDZ Roberto Azzoni, hermano de Rodolfo. "Vos vas andado y te caes ahí si o sí. Nada impide que caigas al canal y tampoco hay una señal que indique que el canal está ahí", sumó.

En medio del duelo por la pérdida, el mensaje de la familia es claro: la muerte de Rodolfo era evitable y no quieren que otra familia atraviese una situación similar. Por eso piden medidas urgentes en el lugar.

accidente terrada y malabia 2 Rodolfo fue encontrado sin vida el domingo por la tarde.

La zona no está señalizada, y además de bicicletas, por el lugar circulan a diario niños. A pocos metros también hay una parada de colectivos. Por la noche la situación es aún peor. "A mi hermano nadie lo vio porque estaba abajo del agua. Por eso estuvo tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta. El agua se acelera, se genera un remolino y no hay manera de salir", explicó.

Además, el hombre explicó que su hermano era una persona entrenada, sin dificultades físicas que le impidieran salir.

Accidente Terrada Y Malabia Rodolfo cayó con su bicicleta a un canal que no estaba señalizado y murió.

Ahora, la familia Azzoni reclama acciones en el lugar. "Estaba oscuro y realmente no se ve. Vos venís andando y te caes. Es un milagro que no hay muerto más gente", aseguró Roberto.

Y sumó: "Si hubiera puesto un cartelito antes, una cinta, una reja, un puente. Cualquier persona con sentido común lo hubiese hecho. Era algo evitable".

La respuesta de los organismos oficiales

Luego de la tragedia, se colocó una cinta de peligro en el lugar. Cinta que puede ser desplazada en minutos, y una vez más, el espacio quedaría sin señalética alguna.

pozo calle terrada Malabia club marista-2 A diario, cientos de personas circulan por la zona. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Ante la consulta de MDZ, desde la Municipalidad de Luján de Cuyo indicaron que el canal pertenece a Irrigación, por lo que dicho organismo es el encargado de hacer obras o incluir algún tipo de señalética en el lugar.

pozo calle terrada Malabia club marista-9 Si bien esta zona pertenece a Luján de Cuyo, desde el municipio indicaron que el canal es de Irrigación por lo que dicho organismo sería el encargado de realizar las tareas correspondientes. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Por su parte, desde Irrigación, no brindaron detalles de por qué el espacio no está señalizado, ni tampoco explicaron si se hará alguna obra en el corto plazo en el lugar para evitar otra tragedia.