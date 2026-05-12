Las Heras: quiso esquivar a un gato, cayó de la moto y descubrieron que manejaba alcoholizado

El hecho ocurrió durante la madrugada en Las Heras. El test de alcoholemia confirmó que el hombre circulaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre

El Hombre circulaba por Las Heras con mas de 2 gramos de alcohol en sangre.

n motociclista fue aprehendido durante la madrugada tras protagonizar un accidente vial en Las Heras mientras conducía con un alto nivel de alcohol en sangre. El hombre perdió el control de la moto al intentar esquivar a un gato que se cruzó sobre la calzada y terminó cayendo violentamente sobre el asfalto.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2 en la intersección de avenida Álvarez Condarco y Dorrego, donde intervino personal de Policía Vial tras un llamado a la línea de emergencia 911, que alertó sobre un siniestro protagonizado por una motocicleta Appia modelo 110 cc.

Alcoholemia positiva De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor manifestó que un gato se atravesó repentinamente sobre la calle, situación que provocó una brusca maniobra y la pérdida de control del rodado. Producto del incidente, el motociclista cayó sobre la carpeta asfáltica y debió ser asistido por los efectivos que trabajaron en la escena.

Posteriormente, los efectivos realizaron el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado positivo de 2,46 g/l, por lo que procedieron con la retención del vehículo, que fue trasladado a la Playa de Secuestro de Las Heras.