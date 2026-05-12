Evadió un control policial en Las Heras, fue perseguido y cayó con una moto robada

El joven intentó huir al advertir la presencia de los efectivos en Las Heras. La Policía comprobó que la moto tenía pedido de secuestro vigente por hurto.

Un joven de 23 años fue detenido la tarde del lunes en Las Heras luego de intentar escapar de un control policial mientras circulaba en una motocicleta que registraba pedido de secuestro activo por hurto agravado. El procedimiento se desarrolló durante maniobras preventivas e identificación de personas en inmediaciones de General Paz y Acceso Norte.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 17 cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Las Heras (UAP) que realizaban controles vehiculares observaron a un motociclista que, al advertir la presencia de los uniformados, realizó una maniobra evasiva y aceleró en dirección al Acceso Norte para intentar darse a la fuga.

Ante la situación, los policías iniciaron una persecución que se extendió por varios metros hasta finalizar sobre la lateral Este del Acceso Norte, donde el conductor fue finalmente interceptado.

La moto tenía pedido por hurto agravado Durante las verificaciones realizadas sobre la motocicleta Motomel Blitz, los efectivos detectaron irregularidades en registro y confirmaron que el rodado mantenía una medida judicial activa desde noviembre de 2025 en el marco de una causa por hurto agravado.