Manejaba una moto robada en las Heras, protagonizó una persecución y terminó tras las rejas

Un joven fue detenido a bordo de una moto tras una persecución la noche del domingo en Las Heras . El motociclista intentó escapar de efectivos policiales mientras circulaba a bordo del vehículo solicitado por la Justicia. Finalmente, fue detenido y quedó tras las rejas.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor las 23, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos por inmediaciones del asentamiento Güemes observaron una motocicleta Honda GLH 150cc sin dominio y con dos ocupantes en actitud sospechosa.

Las primeras averiguaciones confirmaron, que los jóvenes aceleraron e intentaron darse a la fuga apenas detectaron el móvil policial en la zona.

El rodado fue recuperado luego de una breve persecución en la que resultaron detenidos los sopechosos

Sin embargo, fueron interceptados a pocos metros por los uniformados, quienes al inspeccionar el rodado detectaron daños en el tambor de arranque y también en la cerradura de la tapa de combustible.

El recupero de la moto robada

Durante las tareas realizadas por el personal policial, se constató que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por hurto agravado denunciada el 30 de abril de este año.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 08.42.10 La motocicleta, una Honda GLH 150 cc tenia un pedido de secuestro activo.

Tras confirmarse la medida judicial, las autoridades ordenaron el secuestro del rodado y el traslado del conductor, identificado como Diego Alan Andujar (25), a la Subcomisaria Iriarte, donde quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, la acompañante, quien era su hermana, fue llevada hasta otra dependencia por averiguación de antecedentes.