Un camión volcó en alta montaña y bloqueó la mitad de la ruta

Debido al vuelco de un camión, alta montaña registró una serie de demoras en su tránsito. El conductor logró salir por sus propios medios sin heridas visibles.

Cerca del mediodía, un camión de carga sufrió un accidente al volcar en el lado chileno de alta montaña, generando demoras en la circulación de vehículos debido a la reducción de la calzada. El conductor del rodado logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones.

Según se supo, el accidente sucedió en la zona de Salto del Soldado, donde el camión de cargas volcó en solitario sobre la ruta. Afortunadamente, el conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y no presentó ninguna lesión visible.

Debido al vuelco, se generó una fila de vehículos en la zona, ya que la unidad bloqueó una de las vías de circulación. Con el control de las autoridades, solo está habilitada una de las manos, por lo que se generan importantes demoras.

Así se encuentra la ruta debido al vuelco del camión Camión volcado Chile Un camión volcó en alta montaña. Bomberos Voluntarios de Uspallata