El fuerte descargo de un streamer por el avance de la violencia de género: "Hombres, empiecen a meterse"

El miércoles, se llevó a cabo una nueva manifestación de Ni Una Menos , a once años del inicio del colectivo feminista que pide justicia por las mujeres que son víctimas de la violencia de género. La marcha tuvo lugar en un contexto de conmoción a nivel nacional por los femicidios ocurridos en las últimas semanas: el de Agostina Vega (14), Dulce María Beatriz Candia (17) y Noelia Carolina Rivero (30).

En ese marco, las redes sociales se vieron repletas de videos e imágenes de mujeres invitando a los hombres a accionar, a cuestionarse privilegios y conductas misóginas del día a día, con el deseo de impulsar un cambio a nivel social.

En ese sentido, se viralizó, además, el video de un creador de contenido conocido como “El Pol Romero”, quien habló de todas las situaciones de violencia que sufrieron las mujeres de su vida, buscando visibilizar la problemática e incitar un cambio entre los varones que lo siguen. “Cuando estaba en pareja, a quien era mi novia la frenó un tipo con la moto y le dijo: ‘Vení. Vamos al telo. Subite, pu#a de mier#a’. Y mi novia entró a un gimnasio totalmente asustada, llamándome”, comenzó a relatar.

“A mi hermana la frenaron también. Un tipo a plena luz del día le preguntó adónde quedaba una calle y le mostró el miembro antes de que ella contestara. Mi hermana tuvo que cruzar la calle y lo llamó llorando a mi viejo”, recordó el productor y creador de contenidos en un video que compartió en Instagram.

Pero eso no fue todo. Enseguida habló del día en el que tuvo que ir a buscar a una amiga a las 3 de la mañana luego de que ella le contara que había sido abusada. “La fui a buscar y la llevé a la Comisaría de la Mujer, donde los policías la trataron muy mal porque no tenían ni medio tacto para llevar una situación así”, dijo con dolor.

“Te podría decir que alguna chica con la que estuve me contó que su ex la había abusado. Incluso, alguna otra, que la habían manipulado y que todavía sentía algo y no sabía cómo salir”, agregó.

Tras recordar todos los casos de violencia y abuso que, lamentablemente, existen entre las mujeres de su entorno, Pol expresó: “Hay tanto reel dando vuelta de personas que no sabemos cómo hacer, que no saben si los varones deberíamos hablar con otros varones sin que se sientan atacados al decir cosas como: ‘Che, pero mis amigos no son ningunos asesinos. Yo tampoco’, sin entender cuál es el trasfondo. Creo que todo cambio arranca en las acciones”.

El llamado a los varones a accionar frente a la violencia de género

Entonces, Pol prosiguió, incitando prestarles atención a las mujeres de la familia, del entorno, metiéndose y cuestionando a los hombres del entorno que minimizan la problemática.

“No solo los hombres, sino también de las mujeres. Es que empiecen a meterse. Por ejemplo, cuando mi amiga me volvió a decir que volvió con el tipo que la violentaba, que la manipulaba y no decir: ‘No me meto porque es lo que ella elige’. Y está la persona en una juntada y todos fingimos demencia. Empiecen a meterse. Estás perdiendo en cuotas esa amistad, sin meterte”, aseguró.

“Decile a tu amiga que está a mal. Decile a su madre, decile a su amiga, porque tal vez lo está ocultando. No le permitas entrar a tu casa esa persona (a la pareja violenta de tu amiga). Cuando estamos metidos en una relación y estamos enamorados, hay cosas que no vemos. No hace falta recordarles que hay gente que duerme con su asesino sin saberlo”, advirtió.

“Hay asesinatos, femicidios y uno difícilmente llegue a cambiar algo compartiendo un video desde su casa. Hay gente más de arriba que se tiene que hacer cargo y no estar discutiendo el significado del femicidio cuando realmente desaparece una nena”, continuó y propuso lo siguiente: “¿No saben por dónde arrancar? Empiecen con las actitudes suyas en su día a día. Cuando detecten que algo no está bien, métanse. El varón es medio pelotudo y me hago cargo. A veces, incluso, es pecar de “no pienso mucho”. Es hora de mirar un poquito más a las mujeres de tu familia y cuidarlas un poco más desde esa acción”.