Qué dejó la marcha de Ni Una Menos: masivas movilizaciones, reclamos y la férrea postura del Gobierno

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos , el miércoles 3 de junio miles de personas volvieron a marchar para pedir justicia por las mujeres que son -o fueron- víctimas de violencia de género. En un contexto de conmoción social por los femicidios de Agostina Vega (14), Dulce María Beatriz Candia (17) y Noelia Carolina Rivero (30), el colectivo feminista llevó a cabo la manifestación bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

A medida que llegaba la tarde, miles de personas comenzaban a llegar al punto de encuentro de cada ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires , la cita era a las 17 horas en la Plaza del Congreso. Sin embargo, el acto central se realizó a las 18:30, con la lectura del documento oficial.

En ese contexto, el microcentro porteño se vio atravesado por cortes de tránsito, desvíos y diversas actividades en la zona del Congreso, mientras se multiplicaban los pedidos de justicia en todo el país.

“Está siendo una jornada histórica, masiva, repleta de emoción”, expresaron en la cuenta oficial de Ni Una Menos, durante la tarde del miércoles, junto a un video e imágenes de la Plaza Congreso repleta de mujeres.

Los abuelos de Agostina Vega encabezaron la marcha de Ni una menos en Córdoba

Elizabeth y Miguel Heredia, los abuelos de Agostina Vega, encabezaron la marcha de Ni Una Menos realizada en Córdoba Capital. "A mi nieta la siguen matando. Mi hija es una víctima igual que su hija", expresó Elizabeth emocionada, exigiendo justicia por su nieta y por su hija, Melisa Heredia, que es juzgada socialmente.

La polémica postura del Gobierno en medio de la marcha por Ni Una Menos

Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre 2015 y mayo de 2026 se registraron 3.073 femicidios en el país, lo que representa un femicidio cada 31 horas. Por su parte, el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven relevó, de enero a mayo de este año, 99 víctimas fatales de violencia de género: 83 femicidios directos, 8 vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 transfemificios y travesticidios.

Marcha Ni Una Menos (3) Las imágenes de la marcha de Ni Una Menos en Congreso. Paula Bressi/MDZ

Pese a ello, el Gobierno asegura que “no hay motivos” para cuestionar a la gestión de Javier Milei, puesto que “bajaron los femicidios” y que se logró “sin ninguna estructura de género llena de ñoquis”, refiriéndose a la eliminación del Ministerio de la Mujer y otras áreas relacionadas. Esta postura negacionista fue criticada en la marcha por los familiares de víctimas de femicidios y violencia de género.

Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, apuntó contra “el partido feminista” y defendió la gestión de Javier Milei en materia de género. “El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas", expresó en un texto.

“Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad: Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”, aseveró la exministra de Seguridad y agregó: “Aún así la definición más importante es otra: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”.

El discurso de Cazzu en el acto de Ni Una Menos

El discurso de Cazzu en la marcha de Ni Una Menos

A las 18:30, la artista Julieta Cazzuchelli, más conocida por su nombre artístico Cazzu, se subió al escenario principal para leer el documento del colectivo, apuntando contra la falta de políticas públicas para evitar más casos de violencia de género.

“El grito de hartazgo que hace 11 años salió a la calle en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva. “Hoy, frente al gobierno de Milei que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos, nuestras vidas no son desechables, las vidas de las pibas valen. Denunciamos la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos, territorios, contra toda la forma de sometimiento, explotación y violencia. Hoy volvemos a gritar: ni una menos, vivas, libres, desendeudadas nos queremos”, expresó Cazzu frente a la multitud de mujeres.