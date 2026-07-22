La buena noticia para personas con discapacidad que confirmó el Gobierno

El Gobierno confirmó la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

El Gobierno dio a conocer en las últimas horas una muy buena noticia que impacta directamente en la vida de las personas que sufren alguna discapacidad en la Argentina y que también significaría algo positivo para sus familias. Los detalles de la nueva decisión del área de salud que firmó una resolución al respecto.

El Ministerio de Salud dispuso a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad una actualización del 1,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a julio de 2026, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

Aumento para las personas con discapacidad La medida fue oficializada mediante la Resolución 2227/2026 firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches. La actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, mientras que la misma alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.

“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de julio del año en curso, consistente en un incremento del 1,90 %”, indicó el escrito.