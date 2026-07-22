La buena noticia para personas con discapacidad que confirmó el Gobierno
El Gobierno confirmó la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
El Gobierno dio a conocer en las últimas horas una muy buena noticia que impacta directamente en la vida de las personas que sufren alguna discapacidad en la Argentina y que también significaría algo positivo para sus familias. Los detalles de la nueva decisión del área de salud que firmó una resolución al respecto.
El Ministerio de Salud dispuso a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad una actualización del 1,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a julio de 2026, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.
Aumento para las personas con discapacidad
La medida fue oficializada mediante la Resolución 2227/2026 firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches. La actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, mientras que la misma alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.
“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de julio del año en curso, consistente en un incremento del 1,90 %”, indicó el escrito.
En el mismo se señaló además que el porcentaje es “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de junio de 2026” y además añadió: “Reconócese un adicional del 20 % sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.