El peligroso festejo de un streamer mendocino en las heladas aguas de la fuente del Parque General San Martín

La celebración al límite tras el logro académico de un conocido streamer mendocino en la histórica fuente del Parque encendió la preocupación en las redes.

El streamer mendocino Santi Guerra generó una fuerte polémica en las redes sociales tras festejar su egreso universitario lanzándose a la histórica fuente del Parque General San Martín. A pesar de registrarse una temperatura de -2 grados, el joven priorizó la euforia por su logro académico, cometiendo una serie de graves imprudencias que encendieron las alarmas.

Euforia al límite y riesgo vial El festejo comenzó a descontrolarse tras los tradicionales rituales de la recibida. Cubierto de líquidos y pintura, el flamante licenciado se subió junto a sus amigos a la caja de carga de una camioneta en movimiento para recorrer las calles de la ciudad, una acción peligrosa que de por sí ya representa una infracción vial severa. Entre gritos de aliento y la adrenalina propia del momento, el streamer de Floyd TV evaluaba ante la cámara su próximo paso mientras tiritaba vestido con ropa de abrigo y tapado apenas con una manta, anulando cualquier noción de preservación frente a la ola de frío polar que azotaba a la provincia.

Mirá el video del salto prohibido en la Fuente de los Continentes: El streamer mendocino capturó el momento exacto en el que decidió saltar al agua helada. Video: Instagram @santiguerraok Al llegar al corazón del pulmón verde, el joven no dudó y saltó directamente al agua de la Fuente de los Continentes, donde sufrió un resbalón al ingresar que pudo haber terminado en un fuerte golpe, hecho que él mismo minimizó en su edición de Instagram con la frase “Casi me parto jajajaja”. Más allá del riesgo de hipotermia por sumergirse con temperaturas bajo cero, la acción viola directamente el Código Contravencional de Mendoza, el cual prohíbe y sanciona el baño en espejos de agua no autorizados de la provincia.

La peligrosa modalidad de viajar en la caja de una camioneta formó parte de la celebración. Foto: captura de video Instagram @santiguerraok Asimismo, esta conducta atenta de manera directa contra la preservación de esta icónica estructura de hierro fundido instalada en 1911, cuyas tuberías y complejas esculturas sufren daños costosos y severos ante este tipo de desbordes estudiantiles. Hacia el final de la filmación, se puede observar al protagonista completamente empapado, acostado en el vehículo y temblando de manera severa bajo una colcha, evidenciando el impacto físico inmediato de su bautismo de egreso.