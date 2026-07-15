Receta express: prepará estos deliciosos panqueques en 5 minutos

Estos panqueques se baten en 2 minutos, se cocinan en 1 minuto por lado, y se comen enrollados en dulce de leche antes de que alguien más llegue a la cocina. Para comenzar con la receta, la sartén tiene que estar bien caliente antes de verter la masa, y untada apenas con manteca, no nadando en ella. El primer panqueque casi siempre sale mal, pero no te preocupes. ¡Manos a la obra!