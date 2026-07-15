Receta express: prepará estos deliciosos panqueques en 5 minutos
Aprovechá esta receta express de panqueques para tener una opción dulce lista en solo 5 minutos, perfecta para cualquier momento del día.
Estos panqueques se baten en 2 minutos, se cocinan en 1 minuto por lado, y se comen enrollados en dulce de leche antes de que alguien más llegue a la cocina. Para comenzar con la receta, la sartén tiene que estar bien caliente antes de verter la masa, y untada apenas con manteca, no nadando en ella. El primer panqueque casi siempre sale mal, pero no te preocupes. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (8-10 panqueques)
- 1 huevo
- 1 taza de leche (250 ml)
- 1 taza de harina 0000 (125 gramos)
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Dulce de leche para rellenar
- Manteca para cocinar
Paso a paso de la receta
- En un bowl, batí el huevo con el azúcar hasta que se disuelva. Agregá la leche, la vainilla y la sal. Incorporá la harina de una sola vez y batí con un tenedor o batidor de alambre hasta que no queden grumos. La masa debe quedar líquida, del grosor de la crema. Si está muy espesa, agregá un chorrito de leche; si muy líquida, un poco más de harina.
- Poné una sartén antiadherente de 20-22 cm a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente (si tirás una gota de agua y baila, está lista) untá con un pedacito de manteca y esparcí con un papel de cocina.
- Verté un cucharón de masa en el centro de la sartén e incliná la sartén en círculos para que la masa cubra todo el fondo en una capa fina. Cociná 45-60 segundos hasta que se formen burbujas en la superficie y los bordes se despeguen solos. Dá vuelta con una espátula y cociná 30 segundos más del otro lado. Sacá y repetí con el resto de la masa, untando manteca entre panqueque y panqueque.
- Untá dulce de leche generosamente sobre cada panqueque caliente, doblalo en cuatro o enrollalo, y serví de inmediato. Si hacés varios, apilalos en un plato y tapalos con un repasador para que no se enfríen mientras cocinás el resto.