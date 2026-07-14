Arroz con leche: la receta clásica para un postre cremoso y exquisito

Hay postres que no necesitan presentación, y este es uno de ellos: el arroz con leche. Esta versión de la receta es la clásica, se cocina en una sola olla, no hace falta remojar el arroz de antemano, y el truco para que quede cremoso en vez de sopa de arroz es la paciencia del fuego bajo y el remojado final.

Si te apurás y subís el fuego, el arroz se cocina por fuera y queda duro por dentro, pero si lo dejás 10 minutos más de la cuenta, se convierte en arroz con leche para untar en tostadas. El punto justo es cuando el arroz está tierno pero todavía conserva su forma, y el líquido está espeso pero aún fluido. Servilo tibio con canela espolvoreada, o frío de la heladera con una ralladura de limón encima. ¡Manos a la obra!