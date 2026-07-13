Sopa de humita, la receta más cremosa del invierno, fácil y con un toque dulce
Descubre la cremosa sopa de humita, una receta perfecta para el invierno con los sabores del norte argentino.
La sopa de humita cremosa es una preparación reconfortante que combina el dulzor natural del maíz con una textura suave y aterciopelada. Esta es una de las recetas ideales para disfrutar durante los días frescos, ya que reúne ingredientes simples en un plato lleno de sabor y tradición.
Inspirada en los sabores típicos del norte argentino y de la región andina, la sopa de humita cremosa ocupa un lugar especial dentro de la cocina regional. Puede servirse como entrada o como plato principal acompañada con pan casero, convirtiéndose en una comida nutritiva y muy rendidora. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 4 choclos frescos (o 500 g de granos de maíz)
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 500 ml de caldo de verduras
- 200 ml de leche
- 100 ml de crema de leche
- 30 g de manteca
- 50 g de queso rallado
- sal, pimienta y nuez moscada al gusto
Pasos
- Derretir la manteca en una olla y cocinar la cebolla y el ajo picados hasta que estén tiernos. Agregar los granos de maíz y cocinar durante unos minutos.
- Incorporar el caldo de verduras y cocinar a fuego medio durante 20 minutos, hasta que el maíz esté bien tierno.
- Procesar parte de la preparación para obtener una textura cremosa y volver a colocarla en la olla. Añadir la leche y la crema de leche, mezclando bien.
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar a fuego bajo durante 5 minutos más, sin dejar que hierva intensamente.
- Servir la sopa de humita cremosa bien caliente, espolvoreada con queso rallado, si se desea, acompañada con pan casero.