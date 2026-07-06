Sopa crema de brócoli: una de las recetas de cocina más cremosas y saludables del invierno
Ideal para los días frescos, esta sopa crema de brócoli aprovecha al máximo el vegetal para lograr un plato cremoso, lleno de sabor y fácil de preparar.
La sopa crema de brócoli es una de las recetas más reconfortantes y saludables para disfrutar durante los días frescos. Su textura suave, su sabor delicado y su gran aporte de vitaminas y fibra la convierten en una opción ideal para quienes buscan una comida liviana, nutritiva y muy fácil de preparar. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta crema se destaca por aprovechar al máximo el brócoli, logrando un plato cremoso sin necesidad de ingredientes complicados. Siguiendo el paso a paso conseguirás una sopa sedosa, llena de sabor y perfecta para un almuerzo o una cena liviana.
FICHA
Ingredientes
- 1 brócoli grande (aprox. 500 gr)
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 1 papa mediana
- 750 ml de caldo de verduras
- 150 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Nuez moscada a gusto
- Lavá el brócoli y separá los floretes. Pelá y cortá la papa, la cebolla y los ajos.
- Calentá el aceite de oliva en una olla y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Agregá la papa y el brócoli. Cociná durante 2 o 3 minutos, revolviendo de vez en cuando.
- Incorporá el caldo de verduras y cociná durante 20 minutos, hasta que las verduras estén bien tiernas.
- Procesá la preparación con una licuadora o mixer hasta obtener una crema lisa.
- Agregá la crema de leche, condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada, y cociná 2 minutos más sin dejar que hierva con fuerza.
- Serví bien caliente.