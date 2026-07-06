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Sopa crema de brócoli: una de las recetas de cocina más cremosas y saludables del invierno

Ideal para los días frescos, esta sopa crema de brócoli aprovecha al máximo el vegetal para lograr un plato cremoso, lleno de sabor y fácil de preparar.

Candela Spann

Sopa crema de brócoli: la receta de cocina que te hace olvidar del frío

Sopa crema de brócoli: la receta de cocina que te hace olvidar del frío

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La sopa crema de brócoli es una de las recetas más reconfortantes y saludables para disfrutar durante los días frescos. Su textura suave, su sabor delicado y su gran aporte de vitaminas y fibra la convierten en una opción ideal para quienes buscan una comida liviana, nutritiva y muy fácil de preparar. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, esta crema se destaca por aprovechar al máximo el brócoli, logrando un plato cremoso sin necesidad de ingredientes complicados. Siguiendo el paso a paso conseguirás una sopa sedosa, llena de sabor y perfecta para un almuerzo o una cena liviana.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 1 brócoli grande (aprox. 500 gr) 1 brócoli grande (aprox. 500 gr)
  • 1 cebolla mediana 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo
  • 1 papa mediana 1 papa mediana
  • 750 ml de caldo de verduras 750 ml de caldo de verduras
  • 150 ml de crema de leche 150 ml de crema de leche
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta negra a gusto Pimienta negra a gusto
  • Nuez moscada a gusto Nuez moscada a gusto
Pasos
  • Lavá el brócoli y separá los floretes. Pelá y cortá la papa, la cebolla y los ajos.
  • Calentá el aceite de oliva en una olla y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  • Agregá la papa y el brócoli. Cociná durante 2 o 3 minutos, revolviendo de vez en cuando.
  • Incorporá el caldo de verduras y cociná durante 20 minutos, hasta que las verduras estén bien tiernas.
  • Procesá la preparación con una licuadora o mixer hasta obtener una crema lisa.
  • Agregá la crema de leche, condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada, y cociná 2 minutos más sin dejar que hierva con fuerza.
  • Serví bien caliente.

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