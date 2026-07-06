Por qué deberías agregar bicarbonato a tu ropa antes de lavarla

Limpieza: secretos para que tu ropa luzca como nueva. Si tus camisas tienen manchas de sudor, este es el truco.

Cuidar la ropa requiere de trucos sencillos y caseros para evitar que pierdan su intensidad original con cada lavado. El bicarbonato y otros ingredientes a la mano dejarán tus prendas como nuevas.

Métodos caseros para restaurar tus prendas favoritas Lavar la ropa oscura del revés previene el desgaste por fricción y añadir un poco de café al enjuague final intensifica los tonos negros.

Para eliminar la molesta dureza de las toallas viejas, el uso de vinagre blanco en el compartimento del suavizante disuelve los residuos de jabón acumulados.

Las zapatillas blancas recuperan su brillo original al frotarlas con una pasta densa elaborada con bicarbonato de sodio y un chorrito de agua oxigenada.

Cuando las telas presentan un olor a humedad persistente, colocar media cucharada de bicarbonato directamente en el tambor de la lavadora neutraliza la acidez.