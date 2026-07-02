El truco casero para la ropa con manchas y cómo desaparecerlas al instante

El error común que cometes al lavar tu ropa blanca y de color y el secreto casero para salvarlas de inmediato.

Tu ropa tiene salvación. Las manchas con la comida, el maquillaje o el sudor diario ya no tienen por qué arruinar de forma definitiva tus camisetas favoritas. Aplicar el producto adecuado en los primeros minutos evita que los pigmentos se adhieran para siempre a los tejidos de algodón o seda.

El truco casero que disuelven las manchas rebeldes Para las manchas de grasa más difíciles, cubre la zona con bicarbonato de sodio o talco para absorber el exceso de aceite antes de meterla a la lavadora. Si el problema es el café, actúa rápido aplicando una mezcla directa de agua tibia y jabón líquido frotando con suavidad el tejido. El vino tinto cede por completo si lo saturas con agua fría y colocas una capa gruesa de sal o bicarbonato.

La combinación perfect para la limpieza. Fuente: Shutterstock. El sudor cede ante una pasta de bicarbonato y vinagre blanco, mientras que los cercos amarillos de desodorante desaparecen usando solo vinagre blanco puro. Las salpicaduras de salsa de tomate requieren combinar la acidez del vinagre blanco con unas gotas de detergente para vajilla antes del enjuague regular. Para los restos de maquillaje en los cuellos, el jabón suave mezclado con agua micelar remueve los cosméticos sin decolorar la prenda.