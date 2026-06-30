El truco casero para quitar las manchas de lavandina de la ropa

Descubre cómo revertir las manchas de lavandina en tu ropa con este truco casero que preserva tus prendas.

Las manchas de lavandina a veces son un clásico del hogar que terminan arruinando la ropa. A diferencia de las manchas de grasa o vino, la lavandina no ensucia las prendas, sino que destruye rápidamente el pigmento de la tela.

Cómo sacar manchas de lavandina Como el color original se borró para siempre, una limpieza común no va a solucionar el problema. Sin embargo, antes de dar la prenda por perdida, existen varias estrategias creativas para disimular el daño y recuperar la ropa.

Hay formas de disimular las manchas de lavandina. Foto: Shutterstock Lo importante es actuar en el momento colocando la prenda bajo un chorro abundante de agua fría. Esto detiene la reacción química del cloro y evita que la decoloración se siga expandiendo por las fibras.

Dependiendo de qué tan grande sea la marca y dónde esté ubicada, se puede elegir el método que mejor se adapte. Para las microgotas, si la salpicadura es pequeña, un marcador para tela del mismo tono exacto de la prenda es la solución más rápida.

Para marcas medianas, si la zona decolorada se nota bastante, aplicar tinte localizado puede emparejar el tono. En tanto, para desastres grandes, si la prenda quedó muy afectada, una gran opción es cambiarle el color por completo usando un tinte oscuro.