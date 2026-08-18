Las cinco cosas de tu hogar que jamás debes limpiar con vinagre

El vinagre no es un producto mágico para todos los rincones de la casa . En esta lista verás qué cosas no se pueden limpiar.

Limpiar herramientas o sartenes de hierro con este líquido provoca un daño severo . El ácido reacciona con la superficie y acelera la aparición de óxido rojizo. Utilizarlo en estas piezas destruye la capa protectora y arruina el material.

El lavavajillas sufre un desgaste interno grave si usas esta sustancia con frecuencia. Las gomas y mangueras de caucho se deterioran hasta romper el sello hermético. Con el tiempo se generan fugas de agua que dañan la cocina entera.

Las pantallas de televisores, computadoras y celulares pierden su capa antirreflejo con este producto. El líquido penetra en los bordes y quema los componentes internos del monitor. Para estos aparatos solo debes usar paños secos de microfibra suave.

Los suelos de madera pierden su brillo natural si reciben aplicaciones de esta mezcla. La acidez desgasta el barniz y deja la superficie expuesta a manchas profundas. Además la humedad se filtra entre las tablas y deforma el piso.

La mayoría de los metales sufren corrosión inmediata al contacto con esta solución casera. Las superficies de cobre, aluminio y acero pierden su acabado brillante y pulido. Salvo el acero inoxidable de alta calidad, el resto se mancha.

El granito y el mármol también se corroen de forma irreversible con la acidez. El material se vuelve poroso y pierde su textura lisa en pocos minutos. Es mejor optar por agua tibia y jabón neutro en estas zonas.