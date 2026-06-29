Netflix: el thriller polaco que arrasa con más de 20 millones de visualizaciones

Netflix tiene un título que está causando furor en la plataforma. Se trata de Los colores del mal: Negro, la esperada continuación del éxito polaco basado en los aclamados bestsellers de la escritora Magorzata Oliwia Sobczak. Imperdible para los fanáticos de los thrillers.

“Cuando un chico desaparece en un pequeño y tranquilo pueblo, un fiscal que acaba de ser reasignado empieza a descubrir vínculos inesperados con un antiguo caso”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

Luego de resolver el escabroso "caso de la playa" en la primera película, esta secuela vuelve a sumergir en los rincones más turbios donde el crimen organizado y los secretos de Estado van de la mano.

El implacable fiscal Leopold Bilski (interpretado por Jakub Giersza) vuelve al ruedo tras un brutal asesinato que sacude la aparente tranquilidad de la costa de Gdynia, específicamente en el submundo de la noche y los astilleros.

Lo que comienza como la investigación de un homicidio aislado rápidamente destapa una olla a presión. Bilski descubre que está frente a la punta del iceberg de una gigantesca organización criminal sostenida por las esferas más altas del poder, involucrada en narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.

Bajo la dirección de Adrian Panek, la película de casi dos horas deja de lado la pausa y el misterio a fuego lento de la primera película para pisar el acelerador a fondo.

Con la mafia local pisándole los talones, el fiscal deberá cruzar líneas rojas y poner en riesgo su propia vida para desmantelar una red que no dudará en aplastar a quien se interponga en su camino. Aunque respeta los códigos clásicos del género policial, la película brilla por su clima opresivo y su capacidad de generar tensión constante.

El universo literario de Sobczak es amplio y el éxito rotundo de estas adaptaciones en el gigante del streaming asegura que la franquicia recién está calentando motores. Para la tranquilidad de los fans, ya trascendió que el plan es llevar a la pantalla las siguientes tres novelas de la saga: Blanco, Amarillo y Azul.