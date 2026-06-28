Para ganarle al domingo: las dos comedias más adictivas que Netflix acaba de estrenar

El gigante del streaming estrenó Hermanito y Maridos en acción, dos comedias perfectas para terminar el fin de semana.

Para terminar el fin de semana, Netflix tiene películas con tramas cómicas que nos permitan relajarnos antes de volver al ruedo. Las que te vamos a mencionar a continuación fueron estrenadas en junio y ambas muestran cómo el choque entre personajes puede ser la causa de las situaciones más hilarantes.

Hermanito es una comedia ácida protagonizada por John Cena y Eric André. La película rompe con el esquema tradicional de las historias familiares al presentar a un exitoso agente inmobiliario cuyo mundo colapsa cuando aparece un personaje de su pasado.

El protagonista es un agente de bienes raíces obsesinado con el control y el éxito profesional. Pero el personaje de André es una persona caótica con pocos planes definidos. Ambos chocan tanto que se generan las situaciones más descabelladas y graciosas.

No te pierdas el tráiler de la película Maridos en acción: la película para terminar el finde La otra película es Maridos en acción, una comedia coreana que se colocó rápidamente entre las más vistas de la plataforma.

La historia comienza con el secuestro de Si Nae y, para rescatarla, su esposo y ex esposo deben unirse. Uno es un detective de la brigada antidroga y está acostumbrado a situaciones que requieren adrenalina. El otro es un veterinario joven y de buen corazón que nunca ha enfrentado situaciones tan peligrosas.