Cómo eliminar manchas de aceite del jean en segundos

Evita que las manchas de aceite arruinen tu jean favorito con este fácil y rápido método de limpieza.

Estar cocinando sin delantal o comer apurado pueden convertirse en los grandes enemigos de nuestras prendas. Por ahorrar tiempo o simplemente por un descuido, terminamos con manchas de aceite en el jean o en una remera, algo que puede resultar muy molesto.

En estos casos, lo importante es actuar lo más rápido posible antes de que las fibras de la tela absorban por completo el aceite y la mancha se vuelva permanente. Por suerte, hay un ingrediente que todos tenemos en casa y que puede ayudar a resolver el problema en pocos minutos.

Cómo sacar una mancha de aceite del jean Lo primero que hay que hacer es retirar el exceso de aceite con una servilleta o papel absorbente, sin frotar la tela para evitar que la grasa se extienda. Este es el primer paso y conviene hacerlo apenas ocurre el accidente.

Luego, cubrí toda la mancha con bicarbonato de sodio, maicena o talco y dejá actuar entre 15 y 30 minutos. Estos ingredientes ayudan a absorber el aceite que quedó impregnado en las fibras del jean.

Estos pasos pueden aplicarse a todo tipo de telas manchadas con aceite. Foto: Shutterstock. Una vez transcurrido ese tiempo, retiralos con un cepillo suave o un paño seco. Después aplicá unas gotas de detergente para lavar los platos directamente sobre la mancha y frotá suavemente con los dedos o con un cepillo de cerdas blandas. El detergente es clave para eliminar los restos de grasa que quedaron en la tela.