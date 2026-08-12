El truco casero para eliminar las manchas de la pared sin arruinar la pintura

Cuando habitamos un hogar, las marcas en las paredes se vuelven algo inevitable. En la cocina es habitual renegar con las salpicaduras de grasa, mientras que en el comedor y los pasillos suelen aparecer rayones de zapatos, roces de muebles o huellas de dedos. Por suerte, existen varios trucos caseros muy efectivos para dejarlas como nuevas sin dañar la pintura ni gastar de más.